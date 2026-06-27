Gobierno decreta home office y suspende clases el 30 de junio

Un decreto presidencial ordena teletrabajo en dependencias federales y suspende clases en la CDMX el 30 de junio por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a implementar esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades laborales flexibles el próximo 30 de junio de 2026 en la Ciudad de México, con motivo del partido de la Selección Mexicana correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

La medida tiene como propósito contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos ante la alta afluencia de personas prevista durante la jornada.

Dependencias federales deberán privilegiar el teletrabajo

El Artículo Primero del decreto establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con centros de trabajo en la Ciudad de México deberán implementar esquemas de teletrabajo o modalidades flexibles de organización laboral, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Asimismo, señala que las instituciones deberán privilegiar el uso de tecnologías de la información y comunicación para garantizar el adecuado desempeño de las funciones sustantivas y administrativas, sin afectar la continuidad de los servicios ni la atención a la ciudadanía.

La disposición no será aplicable al personal que desempeñe funciones indispensables para la operación del Estado.

Habrá excepciones para servicios esenciales

El decreto establece que deberán continuar laborando de manera presencial quienes participen en actividades relacionadas con los servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención de desastres.

También quedan excluidos los servidores públicos vinculados con la seguridad nacional, seguridad pública, protección ciudadana, control migratorio y aduanero, así como quienes operan servicios estratégicos e infraestructura crítica, entre ellos transporte, movilidad, telecomunicaciones, suministro de energía eléctrica, hidrocarburos, combustibles, agua potable y saneamiento.

La excepción también aplica para el personal encargado de la organización, coordinación, seguridad, movilidad y protección civil de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, además de quienes atiendan programas sociales, trámites prioritarios o servicios públicos que no puedan prestarse de manera remota.

Gobierno exhorta a empresas privadas a sumarse

Mediante el Artículo Segundo, el Gobierno federal exhortó al sector privado y social con centros de trabajo en la Ciudad de México a facilitar la implementación de esquemas de teletrabajo o modalidades flexibles en las actividades administrativas no esenciales.

La recomendación se sustenta en los artículos 330-A y 330-G de la Ley Federal del Trabajo y tiene como finalidad disminuir la movilidad durante esa jornada, aunque no constituye una obligación legal para las empresas.

También se suspenden las clases en la Ciudad de México

El Artículo Tercero del decreto establece la suspensión de actividades escolares el martes 30 de junio en las escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, normales y demás instituciones formadoras de docentes de educación básica del Sistema Educativo Nacional.

La suspensión también aplica para los planteles de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública ubicados en la Ciudad de México.

De acuerdo con los artículos transitorios, el decreto entró en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Además, se precisa que las medidas deberán implementarse con los recursos presupuestales ya autorizados, sin generar ampliaciones al gasto público.