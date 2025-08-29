Gobierno de México solicitaría recursos incautados a 'El Mayo'

Ayer martes trascendió que un juez de EUA ordenó que 'El Mayo' pague una multa de 15,000 mdd, después de que se declarara culpable de narcotráfico

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró este miércoles que su gobierno podría solicitar recursos que eventualmente Estados Unidos incaute al narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, con el objetivo de que sean devueltos para "el beneficio de la gente".

“Si hubiera una incautación de recursos (...), habría que pedir también que este recurso fuera devuelto a México para el beneficio de la gente”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Este martes trascendió que un juez de EUA ordenó que Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa y uno de los narcotraficantes más buscados durante décadas, pague una multa de 15,000 millones de dólares, después de que se declarara culpable de narcotráfico.

Al respecto, Sheinbaum precisó que si hubiera una incautación de “recursos pasivos” por parte del Gobierno estadounidense a "El Mayo" se pediría la devolución "por los daños causados a la población de México, y que fuera repartido para la gente más pobre”.

Al respecto recordó que existe un Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, organismo que precisamente hace poco subastó un inmueble vinculado a un miembro de una organización criminal.

Los 15,000 millones de dólares que tendrá que pagar El Mayo son parte del cálculo del Departamento de Justicia de EUA, puntualizó el secretario de Seguridad de Mexico, Omar García Harfuch, quien descartó que esto tenga que ver con las investigaciones que lleva a cabo la Justicia mexicana.

Zambada, quien enfrenta 17 cargos, reconoció haber liderado una organización criminal -el cartel de Sinaloa- de forma continuada desde enero de 1989 hasta enero de 2024.

También admitió haber conspirado según los supuestos de la llamada Ley Rico (Ley de Organizaciones Corruptas e Influidas por el Crimen Organizado), debido a su participación en blanqueo de capitales, asesinatos y secuestros relacionados con el narcotráfico.