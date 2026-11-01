Gobierno brinda auxilio a damnificados por lluvias en Sonora y BC

Autoridades desplegaron operativos de emergencia en Guaymas, Empalme y Los Cabos; reportan viviendas inundadas, rescates y evacuaciones

Las fuertes lluvias registradas en el noroeste de México provocaron afectaciones en Sonora y Baja California Sur, donde autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron operativos de emergencia para atender a las familias damnificadas, realizar rescates y evaluar los daños.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que en Sonora se registraron dos fallecimientos en el municipio de Guaymas, luego de que un vehículo fuera arrastrado por la corriente.

En tanto, en Baja California Sur se reportaron daños materiales, sin víctimas mortales hasta el último informe.

Empalme registra más de 100 milímetros de lluvia

De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entre las 08:00 horas del 30 de octubre y las 02:00 horas del 31 de octubre se acumularon 106 milímetros de lluvia en Empalme, cantidad que superó el umbral de referencia local de 83 milímetros.

Las precipitaciones ocasionaron inundaciones en viviendas y vialidades, además de la crecida de arroyos y afectaciones a infraestructura urbana y eléctrica.

Los reportes preliminares contabilizaron 249 viviendas con ingreso de agua, 16 vialidades con inundaciones severas, dos arroyos desbordados o con aumento de su caudal y 10 vehículos varados o arrastrados por las corrientes.

En Guaymas, dos personas perdieron la vida después de que el automóvil en el que viajaban fuera arrastrado por la fuerza del agua.

Activan Plan DN-III-E y Plan Marina en Sonora

Ante la emergencia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) activó el Plan DN-III-E, mientras que la Secretaría de Marina (Semar) mantiene el Plan Marina en su fase de recuperación.

Como parte de la coordinación de las labores, la Coordinación Estatal de Protección Civil estableció un Centro de Comando en las instalaciones de la Segunda Región Naval, desde donde se organizan los recorridos de supervisión, la atención de reportes ciudadanos y la distribución de personal, maquinaria e insumos de apoyo.

También fueron habilitados dos refugios temporales, uno en Guaymas y otro en Empalme.

Inicialmente, ambos espacios recibieron a 10 personas; al último reporte, tres permanecían bajo resguardo y recibían atención integral y asistencia médica.

Los Cabos reporta rescates y evacuaciones

En Baja California Sur, las lluvias afectaron principalmente al municipio de Los Cabos, donde autoridades federales, estatales y municipales coordinaron acciones de auxilio y recuperación.

La CNPC informó que los equipos de emergencia lograron rescatar a 41 personas que se encontraban en zonas de alto riesgo. Además, intervinieron para retirar 18 vehículos afectados por las fuertes corrientes de agua.

Como medida preventiva, en la Unidad de Medicina Familiar número 06 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en San José del Cabo, fueron evacuadas 356 personas.

De ese total, ocho pacientes fueron trasladados al Hospital General de Subzona número 38, donde continuaban recibiendo atención médica sin complicaciones, según el reporte de las autoridades.

Autoridades mantienen atención en las zonas afectadas

La Coordinación Nacional de Protección Civil señaló que los operativos continúan en las regiones afectadas para atender a la población, evaluar los daños y apoyar las labores de recuperación.

Las acciones se realizan mediante la coordinación de corporaciones de los tres niveles de gobierno, así como con el apoyo de las fuerzas armadas y los planes de emergencia activados ante las precipitaciones.

Mientras Sonora enfrenta las consecuencias de las inundaciones y el fallecimiento de dos personas en Guaymas, en Baja California Sur los trabajos se concentran en la atención de los afectados, los rescates y la recuperación de las zonas impactadas por las corrientes de agua.