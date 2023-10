 Gobernadores de 23 estados firman acuerdo IMSS-Bienestar

"Hoy es un día muy importante porque vamos a firmar ya el acuerdo con 23 estados que han aceptado sumarse, participar conjuntamente con la Federación, para que no falten medicamentos, para que haya médicos especialistas, que no sólo se tenga el derecho al llamado cuadro básico, sino a todas las medicinas, todas, en forma gratuita, que no se cobre por la atención médica, ni por intervenciones quirúrgicas, ni por operaciones, por nada, porque la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo".

"Le agradezco mucho la confianza a gobernadoras y gobernadores, porque decidieron participar conjuntamente en este plan para avanzar y enfrentar esta asignatura pendiente de garantizar el derecho a la salud", aseguró López Obrador.