Gobernador de Puebla exige aclarar muerte de estudiante de BUAP

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, lamentó este miércoles la muerte del estudiante Hugo Alejandro Hernández Tello tras ser encontrado sin vida.

En redes sociales, el mandatario estatal aseguró que desde el reporte de desaparición se mantuvieron en contacto con los familiares del alumno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

A los familiares y seres queridos del joven Hugo Alejandro Hernández Tello, les expresamos nuestras más sinceras condolencias por esta dolorosa pérdida. Sepan que estamos con ustedes en esta difícil circunstancia.



Desde el momento de su desaparición y hasta el día de hoy, hemos… — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) September 23, 2026

Por ello, pidió a la Fiscalía General del Estado efectuar una "investigación exhaustiva" que permita esclarecer su muerte.

Después de 17 días, localizan a Hugo Alejandro sin vida

Hugo Alejandro Hernández Tello, estudiante de 25 años de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), fue reportado como desaparecido el 5 de septiembre de 2026.

Familiares, estudiantes y autoridades emprendieron una búsqueda que incluyó recorridos terrestres, drones, inspecciones en barrancas y zonas del río, además de análisis de videovigilancia y datos de geolocalización.

Sin embargo, su cuerpo fue localizado este martes en una zona de difícil acceso de la colonia Lomas de San Miguel, dentro del río Alseseca.

Finalmente, la Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó el 23 de septiembre que el cuerpo correspondía a Hugo Alejandro Hernández Tello.

En el comunicado se detalló que personal ministerial y pericial realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para llevar a cabo los estudios necesarios para establecer su identidad. Sin embargo, señalaron que la causa de muerte fue un traumatismo cráneo facial, el cual es compatible con una posible caída.