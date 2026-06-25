Gobernador de Durango dice que visa a EUA está en alerta amarilla

Villegas desmintió así que la Administración de Donald Trump le haya cancelado el visado, aunque no explicó cuándo ocurrió dicha alerta amarilla

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, reconoció públicamente que su visa para ingresar a Estados Unidos se encuentra sujeta a una alerta amarilla que lo obliga a presentarse ante un consulado estadounidense para aclarar lo que calificó como un posible problema de homonimia.

"Están revisando por qué brincó una alerta amarilla la última vez que pasé (a EUA)", dijo a medios locales el mandatario estatal.

Villegas desmintió así que la Administración de Donald Trump le haya cancelado el visado, aunque no explicó cuándo ocurrió dicha alerta amarilla tras ingresar a territorio estadounidense.

Este anuncio ocurre en un contexto de endurecimiento en las políticas del Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual ha iniciado una revisión exhaustiva y el retiro de permisos migratorios a diversos políticos, legisladores y funcionarios de diferentes partidos en México.

El fenómeno ha cobrado fuerza tras la reciente difusión de una extensa lista detallada de figuras públicas de alto nivel que han tenido que admitir la revocación o suspensión definitiva de sus documentos de viaje por parte de las autoridades norteamericanas en semanas previas.

La situación de Esteban Villegas se suma de este modo a una larga lista de señalamientos que sigue aumentando en un contexto de profunda incertidumbre sobre el futuro de las relaciones diplomáticas y los mecanismos de control migratorio aplicados a los liderazgos políticos de la región.