Gobernación refrenda compromiso con Ayotzinapa a 12 años

A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, la Secretaría de Gobernación reiteró su compromiso con las familias y con el esclarecimiento del caso.

La titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que la dependencia mantiene su respaldo a las madres y padres de los estudiantes, así como a las tareas de búsqueda y a las investigaciones para alcanzar verdad y justicia.

A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de #Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, desde la @SEGOB_mx reiteramos nuestro compromiso con las madres y padres, con la verdad, la justicia y la búsqueda de los jóvenes.… — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela) September 26, 2026

El pronunciamiento ocurrió horas antes de la marcha convocada por familiares de los normalistas, que partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.

Preparan nuevo informe sobre el caso

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el próximo lunes serán presentados nuevos resultados de las investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes.

El informe estará a cargo de Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, y Mauricio Pazarán, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.

De acuerdo con lo adelantado por el gobierno, el reporte abordará las nuevas líneas de investigación, las acciones de búsqueda y las detenciones realizadas recientemente. El gobierno federal ya había informado en agosto que se trabajaba en nuevos elementos y acciones para esclarecer los hechos y localizar a los jóvenes.

Nuevas líneas parten de información telefónica

Sheinbaum explicó que durante su administración se decidió ampliar las investigaciones con líneas que anteriormente no habían sido desarrolladas de manera suficiente.

Entre los elementos considerados se encuentra el análisis del uso de teléfonos durante la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada siguiente, además de otras líneas de investigación.

El caso Ayotzinapa continúa abierto y las autoridades han señalado que las investigaciones buscan esclarecer lo ocurrido, localizar a los 43 estudiantes desaparecidos y determinar responsabilidades.

La Fiscalía General de la República también informó en agosto que realizó un nuevo análisis de las actuaciones existentes, a partir del cual se abrieron nuevas líneas de investigación.