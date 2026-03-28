Giran orden de aprehensión contra exgobernador Silvano Aureoles

Las acusaciones derivan de un operativo de seguridad realizado en 2017 en una comunidad indígena, el cual dejó víctimas mortales

Un juez de control en México autorizó órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por su presunta responsabilidad en delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, relacionados con hechos ocurridos durante su administración.

De acuerdo con reportes judiciales, las acusaciones derivan de un operativo de seguridad realizado en 2017 en una comunidad indígena, el cual dejó víctimas mortales y diversas denuncias por violaciones a derechos humanos.

Operativo en Arantepacua, el origen del caso

Las investigaciones apuntan al despliegue policial registrado el 5 de abril de 2017 en la comunidad de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, donde fuerzas estatales intervinieron tras un conflicto con habitantes de la zona.

Durante ese operativo, se reportó la muerte de cuatro personas por impactos de arma de fuego, además de varios lesionados, lo que generó cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades.

Señalamientos por uso excesivo de la fuerza

El caso fue documentado por organismos defensores de derechos humanos, que concluyeron la existencia de violaciones graves, entre ellas el uso indebido de la fuerza pública y posibles actos de abuso por parte de elementos de seguridad.

Estas observaciones se convirtieron en un elemento clave dentro de las investigaciones que, años después, derivaron en la solicitud de órdenes de captura contra exfuncionarios estatales.

Órdenes también alcanzan a exfuncionarios y policías

Las acciones judiciales no se limitan al exmandatario. También se giraron órdenes de aprehensión contra exintegrantes del gabinete de seguridad estatal y elementos policiales que habrían participado directamente en el operativo.

En conjunto, las autoridades buscan fincar responsabilidades en la cadena de mando y en la ejecución del despliegue, al considerar que pudo haber decisiones que derivaron en consecuencias fatales.

Exgobernador enfrenta otros procesos

Este caso se suma a otras investigaciones abiertas contra Aureoles, quien previamente ha sido señalado por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante su administración.

Reportes recientes indican que el exgobernador no ha sido localizado por las autoridades, por lo que se mantiene como objetivo de búsqueda mientras avanzan los procesos legales en su contra.

Un caso que reabre debate sobre responsabilidad institucional

La judicialización de estos hechos, ocurridos hace casi una década, vuelve a colocar en el debate la responsabilidad de los altos mandos en operativos de seguridad, así como los mecanismos de rendición de cuentas en casos de violaciones a derechos humanos.

De concretarse las detenciones, el proceso podría sentar un precedente en torno a la responsabilidad penal de exgobernadores por decisiones tomadas durante el ejercicio del poder.