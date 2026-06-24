Gertz Manero declara propiedades, autos y joyas millonarias

Alejandro Gertz Manero reportó 13 inmuebles, autos de lujo, cuentas en el extranjero y bienes por millones en su declaración patrimonial

El exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, hizo pública su declaración patrimonial en la que reporta una amplia lista de bienes, cuentas bancarias y objetos de alto valor.

El actual embajador de México en el Reino Unido presentó el documento ante la Secretaría Anticorrupción como parte de sus obligaciones en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Propiedades e inversiones

De acuerdo con la declaración, Gertz Manero posee 13 bienes inmuebles, entre casas, departamentos, terrenos y un edificio, algunos adquiridos por compraventa y otros mediante herencia.

Entre ellos destacan una vivienda en Estados Unidos comprada en 2007 mediante crédito hipotecario y un departamento en Madrid adquirido en 2013 por un millón de euros.

Colección de vehículos

El funcionario también reportó varios automóviles de lujo, incluyendo un Rolls-Royce Wraith adquirido de contado en 2020 por 2.7 millones de pesos.

En su colección figuran además vehículos de distintas épocas como Cadillac, Mercedes-Benz y modelos clásicos obtenidos por herencia.

Joyas y obras de arte

En el apartado de bienes muebles, declaró joyas, relojes y monedas con un valor superior a los 18 millones de pesos, así como obras de arte valuadas en aproximadamente 8 millones.

Asimismo, reportó otros bienes como muebles, libros y tapetes con un valor cercano a los 2 millones de pesos, en su mayoría provenientes de herencias.

Cuentas bancarias y créditos

El documento señala que cuenta con 15 cuentas bancarias, incluyendo fondos de inversión y cuentas en México, Estados Unidos, España y Suiza, aunque no se detallaron los montos.

También reportó un crédito hipotecario en Estados Unidos y una tarjeta de crédito con saldo pendiente.

Durante su gestión como titular de la FGR, Gertz Manero declaró ingresos anuales por más de 1.7 millones de pesos, además de rendimientos financieros.

El funcionario también informó su participación en actividades académicas como colaborador en la Universidad de las Américas.