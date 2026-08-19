Gerardo Mérida sale de prisión en NY en negociaciones con EUA

La Fiscalía estadounidense acusa al exfuncionario de participar presuntamente en una conspiración para importar narcóticos desde México hacia Estados Unidos

El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, abandonó este lunes la prisión de Nueva York ante las posibles negociaciones que entabla con Estados Unidos.

Tras permanecer tres meses detenido, Gerardo Mérida Sánchez abandonó el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn el martes 11 de agosto. Hasta ahora, no existen registros de que haya sido ingresado nuevamente a otra prisión, según información oficial de la Oficina Federal de Prisiones (BOP).

La salida se produjo luego de que la audiencia de seguimiento de su caso, programada inicialmente para el 4 de agosto, fuera aplazada en medio de las negociaciones entre las partes, de acuerdo con autoridades judiciales.

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa enfrenta en Estados Unidos tres cargos federales relacionados con el tráfico de drogas y la posesión de armamento, de acuerdo con la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

La Fiscalía estadounidense acusa al exfuncionario de participar presuntamente en una conspiración para importar narcóticos desde México hacia Estados Unidos, entre ellos fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.

Los otros dos cargos están relacionados con armas de fuego. Mérida Sánchez es señalado por la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos durante la comisión de un delito de tráfico de drogas, así como por conspirar para poseer ese tipo de armamento.

Además de los cargos federales, las autoridades estadounidenses sostienen que el exsecretario habría mantenido vínculos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con el expediente citado por El Horizonte, Mérida habría recibido más de 100 mil dólares mensuales en efectivo entre 2023 y 2024, presuntamente a cambio de brindar protección y alertar al grupo criminal sobre operativos de seguridad.

Mérida Sánchez se entregó voluntariamente a autoridades estadounidenses el 11 de mayo de 2026, tras cruzar por la garita de Nogales, Sonora, hacia Arizona.

Posteriormente, fue trasladado a Nueva York para enfrentar el proceso judicial. En su primera comparecencia se declaró no culpable de los tres cargos.

El caso forma parte de una acusación más amplia presentada por Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, a quienes se señala de presuntamente colaborar con estructuras de Los Chapitos.