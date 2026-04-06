VIE 14 FEB
30°

Nacional

General Velasco Villanueva asume comando en Minatitlán

Por: Ángeles Núñez

05 Abril 2026, 14:30

Compartir
WhatsApp

El general de Brigada de Estado Mayor, Manuel Alejandro Velasco Villanueva, rindió protesta como comandante de la 29/a Zona Militar, ubicada en Veracruz

General Velasco Villanueva asume comando en Minatitlán

El general de Brigada de Estado Mayor, Manuel Alejandro Velasco Villanueva, rindió protesta como comandante de la 29/a Zona Militar, ubicada en Minatitlán, Veracruz, cargo en el que ejercerá autoridad sobre aspectos operativos, de adiestramiento, administrativos y logísticos de los organismos bajo su jurisdicción.

Liderazgo y funciones estratégicas

Velasco Villanueva también será responsable de coordinar actividades de apoyo interinstitucional, conforme a las leyes y reglamentos militares, con el objetivo de contribuir al desarrollo del Estado Mexicano y a la seguridad nacional.

Antes de su llegada a Veracruz, el general Manuel Alejandro Velasco Villanueva comandó la Décima Zona Militar de Durango. Su carrera abarca más de 40 años de trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas, consolidando una amplia experiencia en mando y operaciones militares.

Con su experiencia, se espera que Velasco Villanueva impulse la coordinación estratégica y operativa de la zona militar, fortaleciendo la presencia y eficiencia de las Fuerzas Armadas en la región.

Comentarios