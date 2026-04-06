General Velasco Villanueva asume comando en Minatitlán

El general de Brigada de Estado Mayor, Manuel Alejandro Velasco Villanueva, rindió protesta como comandante de la 29/a Zona Militar, ubicada en Veracruz

El general de Brigada de Estado Mayor, Manuel Alejandro Velasco Villanueva, rindió protesta como comandante de la 29/a Zona Militar, ubicada en Minatitlán, Veracruz, cargo en el que ejercerá autoridad sobre aspectos operativos, de adiestramiento, administrativos y logísticos de los organismos bajo su jurisdicción.

Liderazgo y funciones estratégicas

Velasco Villanueva también será responsable de coordinar actividades de apoyo interinstitucional, conforme a las leyes y reglamentos militares, con el objetivo de contribuir al desarrollo del Estado Mexicano y a la seguridad nacional.

Toma de Protesta, Posesión al Cargo y Protesta de Bandera del Comandante de la 29/a. Zona Militar.



El 1 de abril de 2026, en las instalaciones del Cuartel General de la 29/a. Zona Militar, Minatitlán, Veracruz, el General de Brigada de Estado Mayor Miguel Ángel Aguirre Lara,… pic.twitter.com/JJh3fLOWTe — @Defensamx (@Defensamx1) April 5, 2026

Antes de su llegada a Veracruz, el general Manuel Alejandro Velasco Villanueva comandó la Décima Zona Militar de Durango. Su carrera abarca más de 40 años de trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas, consolidando una amplia experiencia en mando y operaciones militares.

Con su experiencia, se espera que Velasco Villanueva impulse la coordinación estratégica y operativa de la zona militar, fortaleciendo la presencia y eficiencia de las Fuerzas Armadas en la región.