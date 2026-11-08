Genera choque severo tráfico en vía de Hidalgo

Cuerpos de auxilio aplicaron cortes a la circulación y desvíos provisionales en El Tejocotal mientras maniobran para retirar los vehículos.

Un severo congestionamiento vial se mantiene sobre la autopista México-Tuxpan luego de un fuerte impacto entre una unidad de carga y un vehículo particular. El percance se registró este sábado, en las inmediaciones de la caseta de cobro dentro del municipio de Tulancingo con dirección a la capital del país, movilizando a corporaciones de auxilio de los tramos Pitula y San Alejo.

La fuerza del choque provocó obstrucciones en ambos sentidos de la carretera, lo que obligó al personal de emergencia a resguardar la zona de inmediato. Los brigadistas laboran en el sitio para valorar la condición física de los involucrados y evitar incidentes secundarios mientras se gestiona el flujo en la vía.

Para agilizar el paso de los automovilistas y permitir el retiro de las unidades involucradas, cuerpos de seguridad habilitaron cortes a la circulación y desvíos provisionales en el sector de El Tejocotal. No obstante, las maniobras de remolque y la limpieza de los restos sobre el asfalto continúan generando largas filas de vehículos y tráfico lento con rumbo a Tuxpan.

Hasta el momento, los cuerpos de rescate y autoridades locales no han reportado de forma oficial saldo de personas lesionadas de gravedad ni víctimas mortales. Mientras los peritos realizan el peritaje correspondiente para determinar las responsabilidades del accidente, las autoridades de Protección Civil instan a los conductores a extremar precauciones, disminuir la velocidad y dar prioridad a los vehículos de emergencia.