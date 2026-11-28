Las autoridades tendrán 15 días hábiles para emitir las disposiciones que establecerán los requisitos y plazos para adoptar los pagos electrónicos.

El pago en efectivo en gasolineras y casetas de cobro en México tiene los días contados.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó este viernes 27 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que establece a ambos sectores como prioritarios para implementar la Ley de Economía Digital y avanzar hacia un esquema de pagos exclusivamente digitales.

La disposición forma parte de la estrategia del Gobierno de Claudia Sheinbaum para reducir el uso de billetes y monedas, impulsar las transacciones electrónicas y modernizar los servicios, sin embargo la publicación no significa que desde este viernes los establecimientos y las autopistas deban dejar de recibir efectivo.

Cabe señalar que el cambio será gradual. De acuerdo con el documento, las autoridades competentes tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la publicación, para emitir las disposiciones administrativas que establecerán las condiciones, requisitos, obligaciones y fechas para que las gasolineras y las casetas adopten los medios electrónicos como única forma de pago.

#27denoviembre2026 Acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que se determinan los sectores estratégicos y actividades relevantes, en términos del artículo 13 de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. 👉 https://t.co/5X1sWZlEEl — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) November 27, 2026 ¿Qué servicios dejarán de recibir efectivo? El acuerdo de Hacienda identifica dos actividades como estratégicas para la aplicación de la nueva legislación: Hidrocarburos: expendio al público de gasolina y diésel en estaciones de servicio.

expendio al público de gasolina y diésel en estaciones de servicio. Infraestructura, comunicaciones y transportes: cobro de peajes en carreteras. Las nuevas disposiciones contemplan distintos mecanismos para realizar operaciones sin dinero en efectivo. Entre ellos se encuentran las tarjetas de crédito y débito, códigos QR, dispositivos con tecnología NFC, transferencias bancarias y domiciliaciones. También se permitirá cualquier dispositivo, tarjeta o interfaz que facilite los pagos y el movimiento electrónico de recursos. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum había adelantado desde marzo, durante la 89 Convención Bancaria, que su administración buscaba establecer los pagos digitales al 100 por ciento en gasolineras y casetas. Posteriormente, en octubre, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), confirmó que ambos sectores serían el punto de partida para reducir progresivamente el uso de efectivo. Buscan agilizar el servicio y combatir el comercio ilegal Hacienda sostiene que la incorporación de pagos electrónicos en las gasolineras permitirá ampliar las alternativas para los consumidores, mejorar la operación de los establecimientos y disminuir los riesgos y gastos relacionados con el manejo de dinero en efectivo. Otro de los argumentos de la dependencia es que las transacciones digitales permitirán dar mayor seguimiento a las operaciones comerciales, lo que contribuiría a las acciones del Gobierno para combatir el comercio ilícito de combustibles. En el caso de las carreteras, la dependencia considera que el predominio del efectivo en las casetas provoca demoras, filas y congestionamientos, debido al tiempo que requiere procesar cada pago. Por ello, la incorporación de sistemas electrónicos, particularmente el telepeaje, busca reducir los tiempos de cruce, agilizar la circulación y mejorar la seguridad vial. La intención también es ampliar las opciones disponibles para los automovilistas. La Ley de Economía Digital no se limita a las estaciones de servicio y las autopistas. Otra de sus metas es extender el uso del sistema de Cobro Digital (CoDi), desarrollado por el Banco de México, en pequeños comercios, supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia. Este mecanismo permite realizar pagos desde un teléfono celular mediante códigos QR, sin necesidad de utilizar efectivo ni pagar comisiones por la operación. El Gobierno también contempla impulsar su utilización para cubrir recibos de electricidad y realizar trámites y operaciones relacionadas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La estrategia incluye facilitar la apertura de cuentas bancarias y simplificar el funcionamiento de las aplicaciones financieras para que más personas puedan utilizar estos servicios. Como parte de esta transición, la dependencia recordó que el pasado 27 de abril el Gobierno federal firmó un acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Asociación de Sociedades Emisoras de Vales. El convenio contempla una reducción temporal de las cuotas de intercambio que se cobran por operaciones con tarjeta en terminales punto de venta de gasolineras. Dicha medida busca disminuir los costos asociados a los pagos electrónicos y facilitar que los establecimientos adopten este sistema.