García Harfuch supervisa despliegues de seguridad en Michoacán

El secretario se reunió con autoridades estatales y federales para supervisar las labores del operativo desplegado en el Estado.

Omar García Harfuch, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entabló una reunión con autoridades federales y estatales en el estado de Michoacán, después de supervisar las inmediaciones de Uruapan desde la vigésima primer zona militar de Morelia.

Junto con el general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, el titular recorrió el municipio para revisar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual fue establecido tras registrar la muerte del alcalde Carlos Manzo el pasado primero de noviembre.

Momentos después, el titular se reunión con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y alcaldes de Álvaro Obregón, Morelia, Sahuayo y otras demarcaciones.

A través de redes sociales, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales informó que se cuenta con un despliegue de más de 1,700 elementos para mejorar la calidad del pueblo del Estado.