García Harfuch confimar captura de 'El Botox' en Michoacán

A través de redes sociales, dio a conocer la captura de este hombre, identificado como generador de violencia en la entidad

Autoridades federales confirmaron la detención de César Alejandro "N", alias "El Botox", presunto líder criminal acusado de las extorsiones sufridas por productores limoneros en Michoacán.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch dio a conocer la captura de este hombre, identificado como generador de violencia en la entidad.

En un operación conjunta de @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico @FiscaliaMich y autoridades del estado de Michoacán fue detenido el Carlos Alejandro N “Botox” objetivo prioritario y generador de violencia en Michoacán. Principal extorsionador de limoneros y responsable de varios… pic.twitter.com/HlpOlEqwVt — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 22, 2026

Así detalló García Harfuch su detención

Durante la conferencia matutina de este miércoles encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad afirmó que la detención de este objetivo prioritario se derivó de un fuerte despliegue policiaco.

"Ya llevabamos mucho tiempo, las instituciones de Gabinete de Seguridad en búsqueda. Tenemos una célula de investigación en absoluta coordinación con la Fiscalía del Estado de Michoacán."

Aseguró que los elementos de seguridad lograron localizarlo dentro de uno de sus domicilios, pero logró ser detenido aunque intentó escapar.

"Se salta por la casa, se sale. Una compañera logra su detención y ya está detenido" detalló el secretario.

García Harfuch afirmó que previo a esta aprehensión, se capturó a una mujer muy cercana a su círculo, por lo que explicó que este operativo ha sido de ejemplo de coordinación.