Garantiza Salud abasto de medicamentos hasta finales de 2026

La Secretaría de Salud aseguró que el suministro de medicamentos está garantizado hasta 2026, pese a versiones sobre compras incompletas

La Secretaría de Salud afirmó que no existe riesgo de desabasto de medicamentos en el sistema público y que el suministro está asegurado hasta finales de 2026, luego de versiones que señalaban que Birmex solo habría adquirido la mitad de las claves previstas.

En un comunicado emitido el 13 de diciembre, la dependencia informó que actualmente hay contratos activos por 4 mil 652 millones de piezas, correspondientes a 3 mil 140 tipos de medicamentos, los cuales se han distribuido durante este año y continuarán abasteciendo al país durante 2026.

De acuerdo con Salud, este esquema garantiza un nivel de cobertura superior al 96%, suficiente para mantener la operación regular de hospitales, clínicas y farmacias públicas.

Compra adicional no implica riesgo

La Secretaría aclaró que la información difundida en medios corresponde a una compra preventiva y complementaria, pensada para reforzar la planeación del segundo semestre de 2026, y no a la adquisición principal.

Esta compra adicional contempla 223 millones de piezas, apenas el 4% del volumen total contratado, por lo que no afecta el suministro actual ni futuro.

En la primera etapa de este proceso preventivo se adjudicó el 64.2% de las piezas, una cifra considerada normal.

Del total de 886 claves, 442 entraron en negociación por precios superiores a referencia y 444 más siguen en procesos de subsanación documental.

La dependencia estimó que, al concluir las siguientes rondas, la adjudicación podría alcanzar hasta 94% en claves y 98% en piezas.

“La compra complementaria es una medida técnica y de planeación responsable”, subrayó la Secretaría de Salud, que reiteró su compromiso con el abasto oportuno, la transparencia en las compras y la protección del derecho a la salud de la población.