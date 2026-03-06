Garantiza Gobierno condiciones para que Irak dispute repechaje

La Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene gestiones para facilitar la llegada de la delegación iraquí al partido programado el 31 de marzo en Monterrey

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este jueves que existen “todas las condiciones” para que la selección de Irak pueda disputar el partido de repechaje rumbo a Mundial 2026 previsto a finales de marzo en Monterrey, pese a las complicaciones logísticas derivadas del conflicto en Medio Oriente.

“Están dadas todas las condiciones (para que juegue Irak). Todas, todas”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa.

Las declaraciones se producen después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informara la noche del miércoles que mantiene gestiones para facilitar la llegada de la delegación iraquí al partido programado para el próximo 31 de marzo en Monterrey.

Irak es uno de los países en la reclasificación, donde espera al ganador del encuentro entre Bolivia y Surinam que se jugará también en Monterrey.

En un comunicado, la cancillería mexicana explicó que el espacio aéreo de Irak permanece cerrado debido al conflicto que atraviesa actualmente Medio Oriente, lo que complica la salida directa del equipo y su delegación.

Además, México no cuenta con embajada en Irak, por lo que las gestiones diplomáticas se realizan a través de otras representaciones mexicanas en la región.

En particular, la embajada mexicana en los Emiratos Árabes Unidos ha mantenido contacto con directivos del futbol iraquí para coordinar los trámites necesarios.

Según la SRE, tanto esa sede diplomática como las embajadas de México en Turquía o en países europeos están disponibles para tramitar las visas necesarias para jugadores, cuerpo técnico y directivos que viajarían al país.

“La embajada en Emiratos Árabes Unidos como en Turquía, o en cualquier país en Europa, están en la mejor disposición para otorgar las visas que requieran tanto jugadores como directivos”, indicó la dependencia.

La cancillería también solicitó formalmente a la Federación de Futbol de Irak que envíe los nombres y datos de las personas que integrarán la delegación, así como su lugar de residencia actual, con el objetivo de acelerar los procedimientos de emisión de visas.

Sheinbaum ha insistido en que México ofrecerá condiciones adecuadas para los equipos visitantes y para el público internacional que asista a los encuentros del torneo.