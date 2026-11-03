GAFI publicará en diciembre la evaluación antilavado de México

Antes de la visita de los evaluadores, México reformó en julio de 2025 la ley antilavado y el artículo 400 Bis del Código Penal Federal

México conocerá el 17 de diciembre las calificaciones de su evaluación internacional contra el lavado de dinero, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) adoptó el informe en la plenaria que concluyó el 30 de octubre y prevé publicarlo en diciembre, después de una revisión de calidad y consistencia.

El documento permitirá saber qué avances reconoce el organismo en las leyes mexicanas y, sobre todo, en su aplicación. Hacienda informó del cierre de la evaluación el 2 de noviembre y dejó las calificaciones y las recomendaciones específicas para la publicación del informe.

¿Qué medirá el informe antilavado de México?

La evaluación distingue entre cumplimiento técnico y efectividad. El primero mide si las leyes y regulaciones se ajustan a los estándares internacionales.

La segunda examina los resultados que producen esas medidas en la práctica. La revisión abarca el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) coordinó la recopilación de información y evidencias.

El equipo evaluador visitó México en marzo de 2026 y se reunió con autoridades y representantes de los sectores financiero y no financiero. La delegación mexicana también sostuvo reuniones con otros países miembros para presentar sus avances y responder a sus observaciones.

En los trabajos participaron el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Centro Nacional de Inteligencia.

El reto de traducir las reformas en investigaciones y decomisos

En la evaluación publicada en 2018, el GAFI identificó la necesidad de reforzar la persecución del lavado de dinero y el decomiso de activos.

En su revisión de seguimiento de 2023, calificó a México como cumplido en 10 de sus 40 recomendaciones y mayormente cumplido en otras 24. Esas cifras corresponden al marco normativo e institucional de aquel momento.

Antes de la visita de los evaluadores, México reformó en julio de 2025 la ley antilavado y el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

El decreto incorporó disposiciones sobre el beneficiario controlador, es decir, la persona física que en última instancia obtiene el beneficio de una operación o ejerce el control sobre una empresa.

La revisión también coincidió con un periodo de escrutinio sobre el sistema financiero mexicano.

En junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por preocupaciones relacionadas con el lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides y ordenó restringir determinadas transferencias.

¿Qué sigue tras la publicación de los resultados?

La ronda actual de evaluaciones del GAFI contempla una hoja de ruta con acciones prioritarias a completar en un plazo de tres años. Con la publicación del informe se conocerán las áreas que el organismo considera prioritarias para México.

El país ha estado en seguimiento intensificado desde la evaluación de 2018. El GAFI publica por separado su lista de jurisdicciones bajo vigilancia reforzada, conocida como lista gris, en cuya actualización del 30 de octubre México no figura.