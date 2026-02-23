Gabinete informará sobre caída de ‘El Mencho’: Sheinbaum

Sheinbaum informó que será el Gabinete de Seguridad quien dé a conocer el informe oficial sobre el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que será el Gabinete de Seguridad quien dé a conocer el informe oficial sobre los bloqueos carreteros registrados en diversas entidades tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Ante preguntas de la prensa, la mandataria se limitó a responder: “Lo va a informar el Gabinete de Seguridad”, sin abundar en detalles sobre el operativo ni sus consecuencias.

Reaccionan tras muerte del líder del CJNG

La declaración de la titular del Ejecutivo se produce luego de que se confirmara la muerte de “El Mencho”, identificado como fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con información de funcionarios de primer nivel, el presunto capo fue abatido este domingo 22 de febrero en Tapalpa, en el estado de Jalisco.

Tras el operativo, se reportaron bloqueos carreteros y quema de vehículos en distintos puntos del país. Los incidentes se concentraron principalmente en Michoacán, Colima, Guerrero, Guanajuato, Aguascalientes, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas, además de reportes adicionales en Veracruz.

Autoridades federales mantienen el monitoreo de la situación.

De Michoacán al liderazgo criminal

Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, en la comunidad de Naranjo de Chila. Tras migrar a Estados Unidos en su juventud y regresar a México, se vinculó con Ignacio Coronel Villarreal, alias “Nacho Coronel”.

Después de la muerte de Coronel, “El Mencho” fundó el CJNG junto con Erik Valencia Salazar, alias “El 85”.

Con el paso de los años, el capo consolidó su poder dentro del crimen organizado, especialmente tras la captura de Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”.