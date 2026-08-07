Gabinete de Seguridad indaga muerte de influencer César Gastélum

Ante el homicidio captado en video del influencer César Gastélum, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México anunció este miércoles que colaborará con las autoridades del Estado de Sinaloa para esclarecer los hechos.

A través de redes sociales, la dependencia federal afirmó que colaborará en las indagatorias que determinen los motivos de esta agresión directa.

"El Gabienete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, colabora en las investigaciones para esclarecer los hechos".

En relación con el homicidio de un creador de contenido ocurrido en Culiacán, Sinaloa, donde sujetos armados realizaron una agresión directa, el Gabinete de Seguridad, en coordinación con la @FiscaliaSinaloa, colabora en las investigaciones para esclarecer los hechos. Entre las… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 5, 2026

Detallaron que existen varias líneas de investigación, donde resaltaron la alusión a "una facción de un grupo delictivo", por lo que se analizarán las cámaras de videovigilancia que se encontraban en el lugar de los hechos, con el fin de identificar y detener a los responsables.

¿Quién es César Gastélum, influencer asesinado durante una transmisión en vivo?

César Gastélum, conocido en redes sociales como "Cesarín" o "compasexor", era un creador de contenido originario de Culiacán que compartía videos de entretenimiento y realizaba transmisiones en redes sociales.

Desde 2021, su presencia en plataformas como Instagram, YouTube y Kick se amplió de gran manera, al lograr registrar alrededor de 577 mil seguidores en TikTok y más de 22 millones de "Me gusta" en la plataforma.

Además de su faceta como creador digital, compartía momentos de su vida diaria, colaboraciones con otros influencers y realizaba transmisiones en vivo en las que interactuaba con sus seguidores.

Asesinan a influencer de Culiacán mientras estaba en vivo

El creador de contenido César Gastélum fue asesinado a balazos la noche de este martes en la zona del Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán. El crimen ocurrió mientras la víctima realizaba una transmisión en vivo para sus redes sociales.

Según los reportes oficiales y lo registrado en el video, Gastélum se encontraba al exterior de un restaurante de comida rápida acompañado por dos personas.