Gabinete de Seguridad cambia portal para consultar cifras

El Gabinete de Seguridad anunció que, a partir del 1 de septiembre de 2026, las cifras preliminares sobre homicidios dolosos y robo de vehículos dejarán de publicarse en el portal utilizado hasta ahora y estarán disponibles únicamente en una nueva plataforma oficial.

El Gabinete de Seguridad informa: pic.twitter.com/g7BFsU4XY8 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 18, 2026

Nueva plataforma para consultar los reportes

La medida fue dada a conocer mediante un comunicado difundido este 18 de agosto, en el que el Gobierno federal explicó que el cambio busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información.

De acuerdo con el anuncio, el portal informeseguridad.sspc.gob.mx dejará de concentrar los datos preliminares relacionados con ambos delitos.

A partir de septiembre, la consulta deberá realizarse exclusivamente a través de la página oficial del Gabinete de Seguridad.

Información actualizada diariamente

Las autoridades detallaron que la nueva plataforma publicará reportes diarios correspondientes a las 32 entidades del país, con el propósito de que la ciudadanía y los medios de comunicación puedan acceder de manera directa y permanente a la información.

El Gabinete de Seguridad recordó que los datos difundidos diariamente tienen un carácter preliminar, por lo que están sujetos a las determinaciones jurídicas realizadas por las procuradurías y fiscalías estatales.

Las autoridades federales puntualizaron que las cifras oficiales y consolidadas sobre incidencia delictiva continuarán publicándose a través del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Finalmente, el Gobierno de México señaló que esta medida permitirá ampliar los mecanismos de consulta pública y reafirmar el compromiso institucional de informar con oportunidad, transparencia y responsabilidad sobre la incidencia delictiva en el país.