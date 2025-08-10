Funcionaria de Xalapa en estado de ebriedad amenaza a tránsitos

La mujer se identificó como trabajadora del ayuntamiento de Xalapa. Fue captada en video cuando insulta y amenaza a los oficiales de tránsito con 'balearlo'

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una funcionaria del ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, fue destituida de su cargo tras protagonizar un altercado vial en estado de ebriedad y amenazar a los oficiales de tránsito.

La mujer que se identificó como trabajadora de un área del ayuntamiento de Xalapa fue captada en video cuando insulta y amenaza a los oficiales de tránsito con "balearlos".

La conductora, que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, bloqueó con su vehículo Chevrolet Cavalier la calle Hidalgo, casi esquina con Primo Verdad, sin motivo aparente, lo que generó una movilización.

A la llegada de los oficiales de Tránsito, fueron recibidos con insultos y amenazas por la mujer, quien se identificó primero como parte del área de Limpia Pública, y más tarde como trabajadora del Archivo Municipal.

En las imágenes se puede ver que la mujer hace presuntamente una llamada y dice: "Voy a balacear a todos estos".

Momentos más tarde, la tensión aumentó en el lugar cuando la mujer se resistió de manera violenta a ser detenida.

Debido a la negativa de la mujer y el lenguaje amenazante, al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes la trasladaron al cuartel de San José.

Durante su detención, la mujer continuó profiriendo amenazas a los oficiales.

Tras viralizarse las imágenes, el Ayuntamiento de Xalapa informó que la trabajadora fue separada de su cargo tras protagonizar un escándalo vial.