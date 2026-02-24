Fuga dejó 23 reos libres y custodio muerto en Puerto Vallarta

La fuga ocurrió horas después de que se difundiera la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', identificado como líder del CJNG

Un motín registrado el domingo en el penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta, dejó como saldo la fuga de 23 internos y la muerte de un custodio, informó el gobierno de Jalisco. Los hechos ocurrieron en medio de una jornada marcada por violencia en distintas zonas del estado.

El secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, explicó que grupos armados atacaron el centro penitenciario desde el exterior y utilizaron un vehículo para derribar uno de los portones de acceso.

¿Cómo ocurrió la fuga en el penal?

De acuerdo con la versión oficial, el ataque externo generó condiciones que facilitaron la evasión. Mientras se desarrollaba la agresión, en el interior del penal algunos reos iniciaron un motín y se registraron riñas.

Una vez controlada la situación por las autoridades, se realizó el pase de lista correspondiente. Fue entonces cuando se detectó la ausencia de 23 personas privadas de la libertad.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de los prófugos ni si son considerados de alta peligrosidad.

Violencia tras la muerte de “El Mencho”

La fuga ocurrió horas después de que se difundiera la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras conocerse la noticia, se reportaron diversos hechos violentos en varias regiones del país, principalmente en Jalisco. En redes sociales circularon imágenes de lo que aparenta ser el exterior del penal de Ixtapa, donde se observa una densa columna de humo.

De manera preliminar, se señaló que el humo podría estar relacionado con enfrentamientos entre autoridades y grupos armados, así como con el incendio de vehículos en las inmediaciones.

Operativo en marcha para localizar a los prófugos

Autoridades estatales mantienen operativos de búsqueda para dar con el paradero de los 23 internos fugados. No se ha detallado si la evasión estuvo directamente vinculada a los hechos violentos registrados tras la muerte del líder criminal.

El caso continúa en desarrollo mientras se evalúan las condiciones de seguridad del centro penitenciario y se amplía la investigación sobre la coordinación del ataque externo y el motín interno.