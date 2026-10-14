Fuga de diésel obliga a evacuar a 866 trabajadores del INE

La evacuación también afectó las entrevistas a aspirantes a consejerías y presidencias de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE)

Una fuga de diésel en una gasolinera cercana a la sede central del Instituto Nacional Electoral (INE), en Tlalpan, obligó a evacuar a 866 trabajadores la mañana de este martes 13 de octubre. La emergencia también provocó desalojos en instituciones vecinas y la interrupción de entrevistas a aspirantes a cargos en organismos electorales locales.

El INE informó que el personal salió del complejo alrededor de las 11:00 horas, de manera ordenada y conforme a sus protocolos de Protección Civil. Ninguna persona resultó lesionada o afectada, de acuerdo con el organismo.

Combustible se filtró hacia estacionamientos del Inmegen

Según el reporte del Instituto, la fuga se relacionó con una filtración desde los tanques de almacenamiento de diésel de la estación de servicio hacia el estacionamiento de una institución de salud contigua.

Protección Civil capitalina atendió un aviso por olor a hidrocarburo en el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen), ubicado en Periférico Sur, en la colonia Arenal Tepepan. La revisión permitió identificar una filtración en los niveles de estacionamiento proveniente de la gasolinera vecina.

Ante la cercanía del incidente, la Coordinación de Seguridad y Protección Civil del INE recomendó el desalojo total de las oficinas centrales como medida preventiva.

INE mantiene trabajo remoto y reprogramará entrevistas

El organismo electoral anunció que sus actividades continuarán mediante trabajo a distancia mientras persista la contingencia. Al emitir su comunicado, señaló que la fuga seguía activa, de acuerdo con la información proporcionada por Protección Civil de la Ciudad de México.

La evacuación también afectó las entrevistas a aspirantes a consejerías y presidencias de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). La consejera Carla Humphrey informó que serían reprogramadas; en los reportes consultados no se precisaron nuevas fechas.

Emergencia alcanza a instituciones educativas y de salud

El Inmegen confirmó la evacuación preventiva de su personal y la notificación a las autoridades de emergencia. La Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), Unidad Tepepan del Instituto Politécnico Nacional, también suspendió sus actividades presenciales académicas y administrativas en ambos turnos del martes.

Protección Civil capitalina reportó un desalojo general de aproximadamente 3,500 personas en distintos inmuebles de la zona. Esa estimación incluye el operativo en las instituciones cercanas y no corresponde únicamente a la sede del INE.

Bomberos y Pemex participan en la atención de la fuga

En las labores participaron personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Bomberos de la Ciudad de México, Pemex y Protección Civil de Tlalpan. El área fue acordonada preventivamente.

La titular de Protección Civil capitalina, Myriam Urzúa, supervisó los trabajos de absorción del hidrocarburo y explicó que se vaciarían los tanques de la gasolinera para identificar el punto de la fuga.

Al corte de la información consultada, no se había confirmado la reparación del escape ni una hora para retomar las actividades presenciales en las oficinas centrales del INE.