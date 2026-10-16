Fuerza personal del IMSS a nueva negociación salarial

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) retomará las negociaciones salariales con su representación sindical después de que los trabajadores rechazaron la propuesta de aumento para el periodo 2026-2027. El director general del organismo, Zoé Robledo, anunció que este jueves 15 de octubre se instalará una mesa de diálogo para revisar alternativas que contemplen tanto las percepciones económicas como las condiciones laborales.

El funcionario reconoció que el resultado de la consulta organizada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) fue contrario al incremento planteado y aseguró que la institución respetará la decisión de sus empleados.

🤝 En @Tu_IMSS respetamos la decisión de las y los trabajadores que, mediante una consulta libre y secreta, votaron sobre la propuesta de incremento salarial. Como lo informó la presidenta @Claudiashein, instalaremos una mesa de trabajo con el SNTSS para analizar alternativas que permitan construir una mejor propuesta en el marco de lo posible y seguir mejorando las condiciones laborales de quienes nos cuidan. La atención médica continúa con normalidad en todo el país. Seguiremos escuchando y trabajando en equipo. Siempre, con rumbo al porvenir. 💚 — Zoé Robledo (@zoerobledo) October 15, 2026

Robledo explicó que la votación se realizó de manera directa, libre y secreta, con el propósito de que el personal expresara su postura sobre la oferta salarial presentada para el siguiente periodo contractual.

La mayoría de los participantes optó por no aprobar el incremento global de 6.8 por ciento, por lo que la propuesta deberá revisarse en las nuevas conversaciones entre las autoridades del Instituto y la dirigencia sindical.

El titular del IMSS señaló que el resultado representa un ejercicio de participación de los trabajadores y lo vinculó con los cambios en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva establecidos en la reforma de 2019.

Buscarán una nueva propuesta salarial

Tras el rechazo, el Instituto y el SNTSS iniciarán una nueva etapa de diálogo para analizar opciones que permitan construir una oferta distinta. De acuerdo con Robledo, las conversaciones se realizarán por instrucciones anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El director general indicó que las alternativas se estudiarán dentro de las posibilidades existentes y que la revisión no se limitará al salario, sino que también incluirá las condiciones de trabajo del personal que presta servicios de salud a la población.

La reapertura de las negociaciones busca encontrar una propuesta que pueda responder a las demandas de los trabajadores, luego de que la oferta acordada previamente entre el IMSS y la representación sindical no obtuvo el respaldo mayoritario en la consulta.

IMSS asegura que la atención continúa con normalidad

Pese al resultado de la votación y al inicio de una nueva mesa de negociación, Robledo afirmó que los servicios médicos y administrativos del Instituto mantienen sus operaciones habituales en todo el país.

El funcionario también agradeció la participación del personal en la consulta y sostuvo que la institución escuchará la decisión expresada por sus trabajadores y responderá mediante las acciones que resulten de las conversaciones.

Las negociaciones de este jueves marcarán el siguiente paso para revisar las condiciones salariales y laborales del personal del IMSS durante el periodo 2026-2027.