Fuertes lluvias dejan siete lesionados y daños en Colima

Además de este percance, las corporaciones atendieron otros dos accidentes de motocicleta relacionados con las condiciones registradas durante la tormenta

Una intensa tormenta acompañada de fuertes rachas de viento y descargas eléctricas dejó al menos 65 incidentes y siete personas lesionadas en siete municipios de Colima.

Las afectaciones se registraron durante la tarde y noche del sábado, mientras que las corporaciones de emergencia continuaron recibiendo reportes durante las primeras horas de este domingo.

Las siete personas atendidas fueron reportadas fuera de peligro. El balance se mantiene como preliminar y podría aumentar conforme concluyan las labores de revisión.

Caen 47 árboles y se registran 11 cortocircuitos

Entre los principales daños se contabilizaron 47 árboles derribados y 11 cortocircuitos, además de cables y postes caídos, interrupciones en el suministro eléctrico y obstáculos sobre distintas vialidades.

Los cuerpos de auxilio también atendieron tres accidentes de motocicleta con personas lesionadas, un percance automovilístico, así como un servicio de rescate.

El municipio de Colima concentró la mayor cantidad de emergencias, con 40 reportes. Manzanillo acumuló siete; Cuauhtémoc, cinco; Armería y Villa de Álvarez, cuatro cada uno; Tecomán, tres, y Coquimatlán, dos.

Automóvil cae a un canal durante la tormenta

Uno de los incidentes ocurrió cerca del puente del Arco Sur, en la ciudad de Colima, donde un automóvil Mustang gris salió del camino y terminó dentro de un canal.

En la unidad viajaban tres personas, quienes consiguieron salir con el apoyo de ciudadanos que se encontraban en el sector. Los ocupantes fueron valorados por paramédicos y no presentaron lesiones de gravedad.

Las condiciones de lluvia y la reducción de visibilidad fueron consideradas entre los factores que serán revisados para determinar cómo ocurrió el accidente.

Dos motociclistas resultaron lesionados después de impactarse contra una rama que había caído sobre la Calzada del Campesino Sur, cerca del cruce con Nicolás Bravo, en la colonia El Moralete.

La lluvia y la poca visibilidad habrían impedido que los ocupantes observaran el obstáculo con suficiente anticipación. Ambos cayeron sobre el pavimento y fueron atendidos por paramédicos, quienes descartaron heridas de gravedad.

Además de este percance, las corporaciones atendieron otros dos accidentes de motocicleta relacionados con las condiciones registradas durante la tormenta.

Tormenta provoca cortes de energía eléctrica

La caída de árboles, postes y cables ocasionó interrupciones en el suministro eléctrico de diversas colonias. Habitantes de La Oriental, en la capital, reportaron que permanecían sin servicio desde aproximadamente las 19:00 horas.

Unidades municipales y estatales mantuvieron labores para retirar objetos de las calles, revisar instalaciones afectadas y atender los reportes pendientes.

Ante la posibilidad de nuevas lluvias y actividad eléctrica, las autoridades recomendaron reducir la velocidad, conservar una distancia segura entre vehículos, evitar el contacto con cables derribados y no intentar cruzar vialidades inundadas o corrientes de agua.