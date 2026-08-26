'¡Fuera Rocha!': protestan en Palacio de Gobierno de Sinaloa

La protesta se mantiene pese a la nueva licencia solicitada por el mandatario, en medio de la incertidumbre sobre quién quedará al frente del estado

Con lonas y consignas de “Fuera Rocha”, ciudadanos, empresarios y representantes de sectores de oposición se concentraron este lunes en la explanada del Palacio de Gobierno de Sinaloa para exigir que Rubén Rocha Moya no regrese a la gubernatura y que tampoco continúe su grupo político al frente del estado.

La movilización fue convocada bajo el nombre “Manifestación por la Dignidad de los Sinaloenses” y ocurre en medio de la incertidumbre política que atraviesa Sinaloa por la situación de la gubernatura.

La protesta se mantiene pese a nueva licencia

Los manifestantes decidieron mantener la convocatoria pese a que Rocha Moya solicitó nuevamente licencia al cargo, apenas un día después de haber retomado formalmente sus funciones.

El gobernador había regresado a la gubernatura el viernes, pero el sábado por la tarde presentó una nueva solicitud de licencia.

El movimiento volvió a colocar la definición sobre quién encabezará el Poder Ejecutivo estatal en el centro de la discusión política.

Para los participantes, la protesta no se limita a rechazar un eventual regreso de Rocha Moya. También buscan impedir que una persona identificada con su grupo político llegue a ocupar la gubernatura.

Durante la concentración, ciudadanos y empresarios señalaron que quien asuma la conducción del estado debe contar con experiencia y una trayectoria pública que genere confianza entre los sinaloenses.

Las lonas colocadas frente al Palacio de Gobierno sintetizaron la principal demanda de los inconformes: “Fuera Rocha”, además del rechazo a una eventual continuidad del llamado grupo rochista.

Dicha movilización también contó con la participación de actores políticos de oposición, quienes se sumaron al reclamo sobre el futuro inmediato de la administración estatal.

Por otra parte, los organizadores de la manifestación sostienen que Sinaloa necesita un perfil distinto al frente del gobierno y que la decisión debe considerar la confianza de la sociedad.