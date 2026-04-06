Frustran robo en Lomas de Chapultepec; hay un abatido

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CdMX frustraron un robo a casa habitación en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México frustraron un robo a casa habitación en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, tras un enfrentamiento que dejó un presunto delincuente abatido y otro detenido.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron el 4 de abril de 2026 en la calle Montañas Rocallosas, donde policías acudieron tras recibir un aviso por radio sobre un robo en proceso.

Al llegar, un guardia de seguridad privada informó que varios sujetos habían ingresado a un domicilio. Al percatarse de la presencia policial, dos de los presuntos responsables intentaron huir corriendo.

Durante la persecución, uno de los individuos disparó contra los oficiales, quienes repelieron la agresión al ver en riesgo su integridad.

Un abatido y un detenido

Como resultado del intercambio de disparos, uno de los implicados —que intentaba abordar un vehículo negro— fue herido y posteriormente declarado sin vida por paramédicos en el lugar.

El segundo sospechoso, un hombre de 28 años, fue detenido por los elementos de seguridad.

En el vehículo vinculado con los hechos, autoridades aseguraron dos armas de fuego cortas, una mochila con herramientas diversas y una caja fuerte.

La zona fue acordonada para permitir las labores periciales, mientras que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

La Dirección General de Asuntos Internos de la SSC tomó conocimiento del caso y colaborará en las investigaciones, mientras que los policías involucrados rindieron su declaración conforme a los protocolos.