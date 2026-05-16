Frustra binomio canino tráfico de cocaína en silla de ruedas

Según la Semar, esto representa una afectación económica cercana a 1.8 millones de pesos para grupos criminales vinculados al tráfico de drogas.

Elementos de seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) lograron asegurar cerca de 8 kilos de cocaína ocultos dentro de una silla de ruedas, operativo en el que participó un binomio canino especializado en detección de narcóticos.

El hallazgo derivó en la detención de un hombre que pretendía trasladar la droga dentro de la terminal aérea, informaron autoridades federales.

Semar destaca apoyo de binomio canino y rayos X

La Secretaría de Marina (Semar) informó que el aseguramiento de la droga fue posible gracias al trabajo coordinado de un binomio canino especializado y un equipo de rayos X instalado dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Según detalló la dependencia, la cocaína localizada dentro de la silla de ruedas representa una afectación económica cercana a 1.8 millones de pesos para grupos criminales vinculados al tráfico de drogas.

Tras el hallazgo, el hombre fue detenido por elementos de seguridad, quienes le informaron sus derechos antes de ponerlo a disposición del Ministerio Público junto con la droga asegurada.

Las autoridades serán las encargadas de determinar la situación jurídica del sospechoso y continuar con las investigaciones relacionadas con el caso.

“Esta acción forma parte de los trabajos permanentes para detectar e inhibir el tráfico de drogas en aeropuertos del país”, señaló la Semar.

La dependencia explicó que el operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Además, indicó que el aseguramiento se efectuó bajo protocolos de actuación y cooperación interinstitucional como parte de las estrategias implementadas para combatir actividades ilícitas en terminales aéreas del país.