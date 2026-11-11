Frenan traslado de “El R2”; continúa bajo custodia federal

La intervención ocurrió en un restaurante de Zapopan, Jalisco, como resultado de trabajos de inteligencia y de una orden de localización

El traslado de Rafael “N”, alias “El R2”, al complejo penitenciario de Puente Grande fue aplazado la noche de este martes 10 de noviembre. El detenido permanece bajo atención médica y vigilancia federal en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, donde fue ingresado por las heridas que sufrió durante su captura.

La suspensión del movimiento ocurrió después de un refuerzo de seguridad en los alrededores del hospital. El plan contemplaba llevarlo primero a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco y posteriormente al área médica del centro penitenciario.

El traslado depende de las condiciones médicas

El aplazamiento fue atribuido a su estado de salud. Rafael “N” fue intervenido quirúrgicamente después del operativo del 8 de noviembre y continuaba bajo vigilancia médica durante los preparativos para su salida.

Los reportes disponibles señalan una lesión abdominal que habría provocado una perforación en el colon. Sin embargo, no se ha difundido un parte médico público del hospital que precise su diagnóstico y evolución.

La movilización prevista quedaba sujeta a las coordinaciones médicas y ministeriales para garantizar la integridad del detenido. Aunque se mencionó la posibilidad de reprogramarla para el miércoles 11 de noviembre, al cierre de la información no se había confirmado que el traslado se hubiera concretado.

Refuerzan vigilancia en el Hospital Civil

En las inmediaciones del nosocomio aumentó la presencia de elementos de la Secretaría de Marina y vehículos blindados. El despliegue acompañó los preparativos del traslado, mientras Rafael “N” permanecía hospitalizado en calidad de detenido.

La atención a los pacientes continuó durante el dispositivo de seguridad, aunque se registraron restricciones de circulación en los alrededores. El aplazamiento mantiene al detenido bajo custodia federal mientras recibe tratamiento.

Fue capturado tras un enfrentamiento en Zapopan

La intervención ocurrió en un restaurante de Zapopan, Jalisco, como resultado de trabajos de inteligencia y de una orden de localización y presentación en apoyo a la Fiscalía de Michoacán.

La dependencia informó que personal naval fue agredido con armas de fuego y repelió el ataque. Rafael “N” resultó lesionado, recibió atención de paramédicos y fue llevado al hospital. En la misma acción fueron detenidas otras 19 personas.

Un integrante de la Armada también sufrió una herida de bala que, según el comunicado, no ponía en riesgo su vida.

Las autoridades identifican a “El R2” como presunto mando de una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación con operaciones en Jalisco y Michoacán. El Gobierno michoacano informó que cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán, y otra con fines de extradición a Estados Unidos.