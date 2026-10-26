Frenan desarrollo turístico en zona protegida de Tepoztlán

De acuerdo con la Profepa, el desarrollo ocupaba un terreno de aproximadamente 2 mil metros cuadrados en la privada Quetzalcóatl

La construcción de un complejo turístico sin autorización de impacto ambiental dentro del Parque Nacional El Tepozteco, en Tepoztlán, fue frenada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), tras una denuncia ciudadana que derivó en la inspección del predio.

El proyecto, denominado Vyda Tepoztlán, se encuentra en la comunidad indígena de Amatlán de Quetzalcóatl y contempla diez cabañas, una estancia y una alberca. La autoridad impuso una clausura total temporal durante una diligencia realizada el 15 de octubre, cuyos resultados fueron informados el día 20.

Obras se ubicaban junto a la Poza Sagrada

De acuerdo con la Profepa, el desarrollo ocupaba un terreno de aproximadamente 2 mil metros cuadrados en la privada Quetzalcóatl, a un costado de la zona conocida como Poza Sagrada.

Durante la revisión, los inspectores identificaron obras correspondientes a un complejo tipo hotel, con cabañas de estructura metálica y tablaroca, sin la autorización ambiental requerida.

El sitio forma parte del Bosque de Agua, una región relevante para la captación de lluvia y la recarga de acuíferos. Su ubicación dentro de un área natural protegida hace especialmente importante la evaluación de los efectos que las construcciones pueden tener sobre el entorno.

Inspección contó con acompañamiento de fuerzas federales

En la diligencia participaron inspectores de la Profepa con apoyo de la Guardia Nacional, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades municipales.

A partir de este caso, el Partido Verde destacó este domingo 25 de octubre la importancia del acompañamiento de la Guardia Nacional en las inspecciones ambientales cuando existan obstáculos para realizar las diligencias.

El posicionamiento se refiere a las herramientas para respaldar la actuación de las autoridades. La información disponible no establece que durante esta inspección se hayan registrado actos de resistencia.

La clausura es temporal; no se ha informado una sanción definitiva

La medida aplicada detiene las obras del desarrollo, pero no equivale a una cancelación definitiva. Hasta la información consultada, no se había anunciado una multa específica, una orden de demolición o una resolución que permitiera reanudar los trabajos.

De manera paralela, el Ayuntamiento de Tepoztlán anunció cinco talleres sectoriales del 26 al 30 de octubre para reunir propuestas sobre uso del suelo, conservación y atención de problemas ambientales, como parte de la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local.

Estas sesiones constituyen un proceso distinto de la clausura y buscan incorporar la participación de comunidades, sectores productivos, organizaciones y habitantes en las decisiones sobre el territorio municipal.