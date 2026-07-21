Frena Semarnat megaproyecto de Cantiles de Mita en Nayarit

La dependencia revocó la concesión de Zofemat al detectar obras no autorizadas y proteger un área de anidación de tortugas marinas

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) canceló el proyecto inmobiliario que la empresa Cantiles de Mita pretendía desarrollar en Playa Las Cocinas, en Punta Mita, Nayarit, al revocar la concesión de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) tras detectar incumplimientos relacionados con la ejecución de obras e instalaciones no autorizadas. La decisión busca proteger uno de los principales sitios de anidación de las tortugas marinas laúd, golfina y carey, además de garantizar el libre acceso a la playa.

La dependencia informó que, tras la revocación de la concesión, se replanteará el proyecto mediante una nueva estrategia enfocada en atender las afectaciones ambientales detectadas, fortalecer la conservación de los ecosistemas costeros y definir un programa de restauración del área.

El complejo turístico, denominado Montage, contemplaba la construcción de 145 habitaciones de hotel, más de 60 residencias de lujo, restaurantes y spas sobre una superficie de 209 mil metros cuadrados, con una apertura prevista para 2027. Con esta decisión, se convierte en el segundo megaproyecto turístico rechazado por la actual administración federal en los últimos dos meses, después de que en mayo la Semarnat negara la autorización al desarrollo Perfect Day, proyectado por Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo.

Desde abril, habitantes de las comunidades de Punta de Mita y Emiliano Zapata, junto con organizaciones ambientalistas, realizaron movilizaciones para exigir la cancelación del proyecto, al considerar que ponía en riesgo un hábitat crítico para la reproducción de tortugas marinas y restringía el acceso a la última playa pública de la zona. Los pobladores también denunciaron que la empresa incumplió con el retiro de obras y con el respeto a la franja de protección establecida por la legislación ambiental.

La Semarnat indicó que, como parte del proceso de revisión, sostuvo reuniones con habitantes y autoridades locales para incorporar sus planteamientos al análisis técnico. Asimismo, informó que ya evalúa las acciones de restauración ambiental que permitirán recuperar la vegetación costera y rehabilitar el sitio mediante soluciones basadas en la naturaleza, con el objetivo de preservar el ecosistema y asegurar el libre tránsito en Playa Las Cocinas.