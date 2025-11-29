Info 7 Logo
Fortalece Arca Continental y Coca-Cola liderazgo en reciclaje

Por: Esmeralda Valdez

28 Noviembre 2025, 12:54

Arca Continental y Coca-Cola México invirtieron más $2,600 millones de pesos para ampliar la capacidad de reciclaje en un 72% de la planta PetStar en Toluca

Arca Continental y Coca-Cola México inauguraron la expansión de PetStar, considerada la planta de reciclaje de PET grado alimenticio más grande del mundo, dando un impulso decisivo a la sostenibilidad en México.

La ampliación requirió más de $2 mil 600 millones de pesos y permitirá incrementar en 72% la capacidad total de reciclaje, con esta modernización, PetStar procesará más de 123 mil toneladas de PET al año, equivalentes a 5 mil 500 millones de botellas reincorporadas al sistema productivo.

arca-continental-coca-cola.jpeg

Cabe destacar que la planta alcanzará una producción anual de 86 mil toneladas de resina reciclada de grado alimenticio, un aumento que coloca a México a la cabeza de los sistemas de economía circular a nivel global y fortalece su infraestructura de reutilización de envases.

Además del impacto ambiental, el proyecto beneficia a miles de familias dedicadas al acopio y reciclaje de PET, al fortalecer la cadena de valor y promover prácticas más responsables en el manejo de residuos.

Con esta expansión, PetStar consolida su liderazgo internacional y reafirma el compromiso del Sistema Coca-Cola con un modelo de producción más sostenible y eficiente para el país.

