Fiscalías abrieron 2 millones de carpetas de investigación

Del total, 2,033,714 correspondieron a la materia penal para personas adultas, mientras que 31,061 se adscribieron al sistema de justicia para adolescentes

Durante el año 2025, las 32 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) abrieron un total de 2,064,775 carpetas de investigación para indagar la comisión de posibles delitos en el país, lo que representó una disminución del 3.5% en comparación con lo registrado en 2024, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al presentar los resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal, el organismo detalló que, del total de expedientes iniciados por los Ministerios Públicos, 2,033,714 correspondieron a la materia penal para personas adultas, mientras que 31,061 se adscribieron al sistema de justicia para adolescentes.

En cuanto a la distribución por fuero, las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas concentraron el 95.9% de los casos (1,980,631 carpetas), en tanto que la FGR absorbió el 4.1% restante (84,144 carpetas).

Delitos e índices por entidad

El reporte del Inegi señala que dentro de los expedientes iniciados se contabilizaron 2,102,812 delitos registradas, una cifra 4.5% menor a la reportada el año anterior.

Cuatro entidades federativas concentraron el mayor número de carpetas abiertas en el ámbito estatal:

Estado de México: 350,224 investigaciones.

Ciudad de México: 210,384 investigaciones.

Guanajuato: 161,902 investigaciones.

Jalisco: 11,417 investigaciones.

Persiste rezago en la resolución de expedientes

A pesar de la contracción en la apertura de nuevas indagatorias, el informe destaca un importante acumulado de expedientes inconclusos. Al cierre del año pasado, las autoridades ministeriales reportaron un registro de 2,916,624 procedimientos pendientes de concluir.

Las entidades con mayor índice de rezago acumulado son:

Guanajuato: 416,617 carpetas pendientes. Ciudad de México: 347,530 carpetas pendientes. Jalisco: 347,525 carpetas pendientes.

El Inegi subrayó que la generación de estas estadísticas busca transparentar la estructura, recursos y desempeño de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, servicios periciales y mecanismos alternativos, ofreciendo insumos para el diseño, evaluación y seguimiento de las políticas públicas de seguridad y justicia a nivel nacional.