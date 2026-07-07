Fiscalía no descarta delito en muerte de joven durante festejos

Isaías Trejo falleció en las inmediaciones del Ángel de la Independencia durante los festejos por la victoria de México ante Ecuador el pasado martes

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó este lunes que no descarta la existencia de delitos en la investigación por la muerte de un joven, presuntamente por asfixia, ocurrida tras los festejos mundialistas por la victoria de México ante Ecuador el pasado martes.

La institución indicó que revisa testimonios, videograbaciones, dictámenes periciales y estudios toxicológicos, para esclarecer la muerte de Isaías Trejo, un joven de 19 años que falleció en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

“No se descarta que exista algún otro delito asociado a este lamentable fallecimiento” detalló la Fiscalía en el comunicado emitido este lunes, seis días después del suceso.

El pronunciamiento ocurre luego de que la madre del joven denunciara ante un medio informativo que el cuerpo de su hijo presentaba evidentes huellas de golpes.

La mujer manifestó su profunda indignación al asegurar que el cadáver tenía visibles marcas de violencia física, lo que a su parecer contradice las versiones preliminares que apuntaban a un deceso por broncoaspiración provocada por el aplastamiento durante las aglomeraciones.

La denunciante relató que el joven había asistido de manera improvisada a las celebraciones tras recibir la invitación de unos conocidos, perdiendo total comunicación con él horas antes de que se confirmara la tragedia.

Al respecto, la Fiscalía capitalina subrayó que el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc ya integra una carpeta de investigación y que peritos especialistas se encuentran realizando los análisis forenses pertinentes para determinar la mecánica de los hechos.

Este informe oficial se da en el contexto de las indagatorias del Gobierno capitalino para esclarecer científicamente qué provocó la muerte de cuatro personas durante la movilización masiva de aficionados en el Paseo de la Reforma.