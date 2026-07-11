Fiscalía investiga homicidio de Benjamín Medrano en Guadalajara

El ataque ocurrió el 7 de julio; sin embargo, la identidad de la víctima fue confirmada aproximadamente tres días después

El exalcalde de Fresnillo, Zacatecas, Benjamín Medrano Quezada, fue asesinado en un ataque directo registrado en la colonia Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara, Jalisco, mientras las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer el móvil del crimen.

La identidad del exfuncionario fue confirmada días después de la agresión, luego de que familiares acudieran al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para reconocer y reclamar el cuerpo, debido a que la víctima no portaba documentos al momento de los hechos.

Ataque directo en un establecimiento de Guadalajara

De acuerdo con las primeras investigaciones, Medrano Quezada se encontraba en un establecimiento ubicado en el cruce de las calles Flores de Experiencia y Sintra, cuando fue sorprendido por un hombre armado que llevaba el rostro cubierto con un casco.

El agresor se aproximó y disparó en repetidas ocasiones contra el exalcalde, principalmente en la cabeza y el rostro, para posteriormente escapar a bordo de una motocicleta.

Las autoridades indagan la posible participación de un segundo hombre, quien habría permanecido en la motocicleta para facilitar la huida después del ataque.

En el lugar fueron localizados diversos indicios balísticos, entre ellos casquillos calibre 9 milímetros, mientras personal pericial realizó el procesamiento de la escena y recabó imágenes de cámaras de vigilancia instaladas en la zona.

Un adolescente presenció la agresión

Al momento del homicidio, Benjamín Medrano se encontraba acompañado por un adolescente de 17 años, quien resultó ileso y proporcionó información a las autoridades para reconstruir la mecánica de los hechos.

El joven señaló que el exfuncionario residía desde hacía tiempo en Guadalajara, por lo que una de las líneas de investigación busca determinar si los responsables conocían sus actividades y rutinas antes de ejecutar el ataque.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas y la Fiscalía de Jalisco no ha informado sobre una línea de investigación definitiva.

El ataque ocurrió el 7 de julio; sin embargo, la identidad de la víctima fue confirmada aproximadamente tres días después, cuando familiares acudieron a las instalaciones forenses.

Tras el reconocimiento oficial, el Ayuntamiento de Fresnillo lamentó el fallecimiento del exalcalde y expresó sus condolencias a sus familiares y personas cercanas.

Juan Carlos Medrano, hermano del exfuncionario, pidió a las autoridades realizar una investigación a fondo y agotar todas las líneas posibles para determinar quién ordenó y ejecutó el homicidio.

¿Quién era Benjamín Medrano?

Benjamín Medrano Quezada tenía 59 años y fue presidente municipal de Fresnillo entre 2013 y 2016. También se desempeñó como diputado local y federal bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional.

Además de su carrera política, desarrolló actividades como cantante, promotor artístico y empresario del entretenimiento, lo que lo convirtió en una figura ampliamente reconocida en Zacatecas.

Autoridades revisan antecedentes legales del exalcalde

Al momento de su muerte, el exfuncionario contaba con una orden de aprehensión relacionada con una investigación por un presunto fraude superior a 60 millones de pesos, vinculado con recursos del Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas de 2019.

Sin embargo, las autoridades no han establecido que ese proceso judicial tenga relación con el asesinato, por lo que el antecedente se mantiene únicamente como parte del contexto analizado dentro de la investigación.

La Fiscalía de Jalisco continúa revisando videos, declaraciones de testigos y pruebas balísticas para identificar a los responsables y determinar el motivo del ataque contra el exalcalde de Fresnillo.