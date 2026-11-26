Gabriela Echeverría, regidora por Morena en León, denunció que el "Gullit" la tocó indebidamente en un restaurante, durante un mitin de aspirantes a la alcaldía

Atentar contra la integridad de las mujeres es "reprochable, reprobable e inaceptable", afirmó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gerardo Vázquez Alatriste, al referirse a la denuncia presentada por la exregidora morenista de León, Gabriela Echeverría, en contra del exfutbolista Carlos "Gullit" Peña por presuntos tocamientos indebidos.

Durante una entrevista, el funcionario señaló que el Ministerio Público (MP) ya abrió una carpeta de investigación tras formalizarse el señalamiento, un paso que, explicó, no se había iniciado de oficio debido a que la denunciante había manifestado previamente que evaluaría cómo proceder.

"Ya recibimos la denuncia y evidentemente la vamos a integrar, de manera tal que podamos reunirnos en los elementos legales, de pruebas que permitan, si es el caso, judicializarse", expresó Vázquez Alatriste.

Postura de la Fiscalía

Cuestionado sobre las posibilidades de que la indagatoria avance, el fiscal enfatizó que este tipo de conductas carecen de justificación y descartó que el caso pueda tratarse como un asunto menor. "No hay manera de que lo veamos en un sentido nada grave, es muy delicado", sostuvo.

Asimismo, descartó que el Ministerio Público impulse una salida conciliatoria entre las partes involucradas. De acuerdo con Vázquez Alatriste, proponer una mediación desde la autoridad enviaría un mensaje equivocado.

"La mediación, yo no creo que el Ministerio Público pueda estar valorando en este momento mediar el caso; en esos casos, en ese tipo de situaciones, son las partes las que pueden ellos pensar en acceder o no", puntualizó.

El titular de la FGE añadió que plantear un mecanismo de mediación desde el Ministerio Público equivaldría, de alguna manera, a minimizar o justificar el hecho con la idea de "no pasa nada, mira, arréglense".

En un plano más amplio sobre los delitos contra las mujeres, el fiscal comentó que la dependencia ha observado un incremento en el número de denuncias, lo cual atribuyó a que las víctimas encuentran mayor respaldo y valentía para acudir ante las autoridades, impulsadas por el acompañamiento de organizaciones civiles, institutos y la propia atención institucional.

¿Qué dijo el 'Gullit'?

Gabriela Echeverría, quien se desempeñó como regidora por Morena en el Ayuntamiento de León durante el periodo 2021-2024, denunció que Carlos "Gullit" Peña la tocó indebidamente en un restaurante, durante un encuentro entre aspirantes a la presidencia municipal.

Al relatar lo ocurrido, la exedil señaló: "No sé en qué estado estaba, porque sí platicamos, reímos, pero hubo un momento en el que fui tocada y yo no lo voy a permitir". Agregó que, tras el episodio, decidió levantarse y señalarlo de inmediato porque no estaba dispuesta a tolerarlo.

Por su parte, el exjugador profesional rechazó los señalamientos en su contra mediante un comunicado, en el que aseguró que los hechos descritos no ocurrieron.

"Me dirijo a ustedes con absoluto respeto para aclarar los hechos que se han comentado en diversos espacios informativos y que atentan contra mi persona, sobre un hecho que jamás sucedió", indicó Peña Rodríguez.

En el mismo mensaje, el exfutbolista añadió que, refiriéndose con respeto a Echeverría González, "no sucedió de esa forma".