Fiscalía gira orden de aprehensión para suegra de Carolina Flores

De momento no se tienen pistas sobre el posible paradero de Érika María "N", quien fue vista por última vez el día que habría asesinado a su nuera

Una semana después de que Carolina Flores, exreina de belleza en Baja California, fue asesinada a balazos, presuntamente por su suegra, la Fiscalía General de Justicia ya obtuvo la orden de aprehensión en contra de Érika María "N".

A la acusada se le señala de presunto feminicidio, pues es la principal sospechosa de abrir fuego contra Flores, el pasado 15 de abril en la colonia Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Elementos de la Policía de Investigación ya se encuentran realizando labores de búsqueda contra la mujer, quien habría empleado un arma de calibre .9 milímetros para disparar en repetidas ocasiones contra la exreina de belleza.

Así se ha desarrollado el caso

Luego de la difusión de los videos del atentado contra Carolina Flores, se dio a conocer que su esposo fue quien interpuso la denuncia contra su madre, aunque fue hasta un día después de que se cometiera el crimen.

Según trascendió, Alejandro habría declarado a las autoridades que el asesinato se habría originado por las diferencias que existían entre su esposa Carolina y su madre.

Tras la autopsia de ley, autoridades dieron a conocer que el cuerpo de Carolina presentaba 12 heridas, seis de ellas a la altura de la cabeza y seis más en el tórax, lo que apunta a que todo se realizó con dolo.

De momento no se tienen pistas sobre el posible paradero de Érika María "N", quien fue vista por última vez en los mencionados videos donde habría terminado con la vida de su familiar.