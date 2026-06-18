Fiscalía de Guerrero destruye 106 tragamonedas en Acapulco

Estas máquinas habían sido aseguradas durante operativos interinstitucionales en establecimientos comerciales de Acapulco en diciembre de 2025

Personal de la Armada de México, junto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, llevó a cabo la destrucción de 106 máquinas tragamonedas en un operativo realizado en las instalaciones del Mando Naval.

Estas máquinas, de diversas características, habían sido aseguradas durante operativos interinstitucionales en establecimientos comerciales de Acapulco en diciembre de 2025.

La Secretaría de Marina Armada de México, a través de la Octava Región Naval, destacó que la instalación y operación irregular de máquinas tragamonedas puede facilitar actividades ilícitas y crear espacios propicios para el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos delictivos.

¿Qué pasó con los restos de las máquinas?

Durante el protocolo de destrucción, se contó con la presencia de personal de las instituciones involucradas. Una vez finalizado el proceso, los restos de las máquinas fueron trasladados al relleno sanitario conocido como Paso Texca para su disposición final.

La Secretaría de Marina reafirma su compromiso en la lucha contra la delincuencia organizada, contribuyendo a los esfuerzos institucionales para desmantelar las estructuras de apoyo y financiamiento del crimen.

Este tipo de acciones no solo inhiben actividades ilícitas, sino que también buscan recuperar espacios para el desarrollo de actividades comerciales legítimas, fortaleciendo así la seguridad y el bienestar de la población.