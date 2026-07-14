Fiscalía de EUA pide prisión de por vida para 'El Mayo' Zambada

Gobierno estadounidense solicitó que el Tribunal condene al acusado a cadena perpetua y dicte una sentencia de decomiso de 15,000 millones de dólares

La Fiscalía de los Estados Unidos pidió este lunes prisión de por vida para Ismael "El Mayo" Zambada.

La solicitud realizada al juez encargado del caso del narcotraficante, Brian Cogan, reiteró que "El Mayo" efectuó sobornos a políticos y autoridades de todos los niveles de gobierno.

A través de un comunicado dirigido al juzgador, se mencionó que durante décadas el acusado fue "uno de los narcotraficantes más prolíficos y poderosos del mundo, si no el que más" junto a Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Mencionó que la organización criminal liderada por Zambada se encargaba de agredir, torturar y asesinar para promover a los objetivos, además de vigilar el tráfico de diversas drogas como cocaína, fentanilo y metanfetamina, razones por las que el Gobierno estadounidense solicitó "respetuosamente que el Tribunal condene al acusado a cadena perpetua y dicte una sentencia de decomiso de 15,000 millones de dólares".

"Empleaba a sicarios armados que, bajo sus órdenes, agredían, torturaban y asesinaban para promover los objetivos del Cartel. Y bajo el control y la supervisión del acusado, el Cartel pagó millones en sobornos a todos los niveles del Gobierno mexicano —policía, ejército y políticos— para garantizar que el Cartel pudiera operar sin interferencias".

"Mayo" Zambada generó ingresos anuales de miles de millones de dólares

A lo largo de la solicitud, la administración estadounidense mencionó que "El Mayo" Zambada no solo fue promotor de la violencia y la corrupción, sino que su organización criminal amplió sus operaciones hasta distribuir 1.5 millones de kilogramos de cocaína para después expandir su mercado a la heroína y el fentanilo a países como Colombia y Ecuador.

"La violencia dirigida por el acusado continuó a lo largo de todo su mandato. De hecho, apenas unos meses antes de su detención, el acusado ordenó el asesinato de su sobrino Eliseo Imperial Castro, también conocido como «Cheyo Antrax»"

"Mayo" Zambada fue procesado al menos 16 veces en Estados Unidos

De acuerdo con el documento, Ismael "El Mayo" Zambada fue procesado por al menos 16 veces por distintos distritos.

La primera vez ocurrió en 2009, cuando el Distrito Este de Nueva York lo procesó por diversos delitos. Sin embargo, fue hasta 2025 cuando se declaró culpable.

El 25 de julio de 2024 fue detenido en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México.

En agosto de 2025, la acusación pendiente del Distrito Oeste de Texas fue transferida al EDNY para la imposición de la sentencia.

El 25 de agosto de 2025 se declaró culpable de: Dirigir una empresa criminal continuada (CCE) con 85 delitos imputados. Conspiración para cometer actividades de crimen organizado. Tráfico de al menos 1.5 millones de kilogramos de cocaína, además de heroína y fentanilo.



La Oficina Federal de Prisiones evaluará su clasificación de seguridad, estado de salud y el lugar donde cumplirá su condena.

Debido a que la Fiscalía sostiene que el acusado sigue representando un alto riesgo, busca que permanezca de por vida en una de sus prisiones de alta seguridad bajo medidas administrativas especiales (SAMs).