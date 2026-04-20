Fiscalía CDMX niega fabricar culpables en feminicidio

Autoridades defienden pruebas contra el detenido por la muerte de Edith Valdés, en medio de críticas por irregularidades

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México rechazó haber fabricado culpables en el caso del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés y aseguró que cuenta con pruebas suficientes para sostener la acusación contra el principal sospechoso.

“La Fiscalía reitera que no fabrica culpables. La imputación se sustenta en datos de prueba que permitirán sostener el caso tanto en el proceso penal como ante la opinión pública”, señaló la institución en un comunicado.

El posicionamiento surge luego de que la defensa de Juan Jesús N, vigilante del edificio donde fue hallada sin vida la joven, denunciara presuntas presiones y amenazas para que se declarara culpable.

A ello se suman dudas de la propia familia de la víctima, que ha cuestionado la actuación de las autoridades desde la desaparición de la joven.

Edith Guadalupe Valdés, de 21 años, acudió a un inmueble en la alcaldía Benito Juárez en busca de empleo el miércoles, día en que fue reportada como desaparecida.

Aunque su familia denunció el hecho esa misma noche, autoridades acudieron al lugar hasta la tarde del día siguiente, pese a contar previamente con la ubicación, lo que ha generado críticas por presuntos retrasos.

Evidencia presentada

La Fiscalía aseguró que dispone de indicios biológicos y otros elementos periciales que vinculan directamente al detenido con el crimen.

Entre ellos, destacó que las cámaras de videovigilancia del edificio estaban desconectadas al momento de los hechos y que el propio vigilante tenía acceso para manipular el sistema.

Además, desmintió un video difundido en redes sociales que ha sido utilizado para cuestionar la investigación, al precisar que fue grabado días antes y que la mujer que aparece no es la víctima.

El caso se investiga como feminicidio y no se descarta la participación de más personas, así como una posible relación con redes de trata.

En México, cerca de 10 mujeres son asesinadas cada día, y menos de una cuarta parte de estos casos se investiga como feminicidio.

De acuerdo con cifras oficiales, entre 2018 y 2025 se registraron más de 26 mil 600 homicidios de mujeres, de los cuales solo 6 mil 781 fueron clasificados bajo este delito.