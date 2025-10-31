Fiscalía busca a influencer que hacía videos con Doña Lety

Jaime Pascual Hernández Toral, conocido como 'Jaime Toral Presenta', es buscado por su probable participación en el delito de trata de personas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz ofrece una recompensa a quien proporcione información veraz, útil y oportuna que ayude a localizar, detener o aprehender a Jaime Pascual Hernández Toral, conocido como "Jaime Toral Presenta", por su probable participación en el delito de trata de personas.

El influencer veracruzano cuenta con más de dos millones de seguidores en Facebook y se hizo popular por crear contenido de apoyo a personas de escasos recursos, además de su miniserie junto a “Doña Lety”.

La Fiscalía pidió la colaboración ciudadana y garantizó confidencialidad a quienes aporten datos.