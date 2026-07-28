Fiscalía audita Ayuntamiento de Temoac por asesinato de alcalde

La Fiscalía mantiene cerrada la sede municipal mientras revisa oficinas y documentos para esclarecer el asesinato del alcalde Valentín Lavín Romero

El Ayuntamiento de Temoac, Morelos, cumplió este lunes cinco días bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado (FGE), que mantiene aseguradas sus instalaciones mientras realiza una revisión de las distintas áreas municipales como parte de la investigación por el asesinato del alcalde Valentín Lavín Romero, ocurrido el pasado 22 de julio.

Trabajadores del gobierno municipal informaron que por tercer día hábil consecutivo no hubo actividades en el inmueble, ya que continúa cerrado por disposición de las autoridades ministeriales. Desde el exterior, señalaron, únicamente han observado a personal de la Fiscalía inspeccionar oficinas y revisar documentación en busca de indicios relacionados con el homicidio. "No hubo labores otra vez y parece que no hay para cuándo las liberen. Ahora están revisando cada una de las oficinas y no sabemos qué buscan en el ayuntamiento", expresaron.

Lavín Romero fue asesinado en la oficina que había habilitado en la biblioteca municipal, ubicada en un edificio alterno a la sede del Ayuntamiento. De acuerdo con las investigaciones, dos hombres que viajaban en motocicleta ingresaron al inmueble y le dispararon en repetidas ocasiones en la cabeza, para después escapar sin ser detenidos. A seis días del crimen, las autoridades no han informado sobre la captura de los presuntos responsables materiales.

El levantamiento del cuerpo concluyó la noche del mismo 22 de julio. Inicialmente, la Fiscalía únicamente acordonó el inmueble donde ocurrió el ataque; sin embargo, al día siguiente aseguró formalmente las oficinas del gobierno municipal como parte de los actos de investigación.

La Fiscalía Regional Oriente explicó que el aseguramiento tiene como propósito recabar evidencias que contribuyan al esclarecimiento del asesinato del presidente municipal. Mientras continúan las diligencias, el Ayuntamiento permanece sin operaciones y las autoridades estatales aún no han informado quién asumirá de manera provisional la presidencia municipal tras el homicidio de Valentín Lavín Romero.