Fiscalía advierte consecuencias a funcionarios por caso Edith

La titular Bertha Alcalde, informó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio y afirmó que se llegará hasta las últimas consecuencias.

La Fiscalía de la Ciudad de México investiga el feminicidio de Edith Guadalupe, una joven de 21 años que fue localizada sin vida tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo. El caso ha generado señalamientos directos contra autoridades por posibles irregularidades durante la búsqueda.

En medio de estas acusaciones, la fiscal Bertha Alcalde Luján aseguró que habrá consecuencias penales y administrativas contra cualquier funcionario que haya incurrido en omisiones o conductas indebidas, en un contexto donde la familia denunció negligencia y posibles actos de corrupción.

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¿Qué dijo la Fiscalía sobre el feminicidio?

La titular de la Fiscalía capitalina informó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio y afirmó que se llegará hasta las últimas consecuencias para esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

Además, calificó como “inaceptable” la conducta de servidores públicos señalados por la familia de la víctima, subrayando que ninguna omisión ni actuación fuera de la ley será tolerada dentro de la institución.

Familia denuncia irregularidades en la investigación

Familiares de Edith Guadalupe acusaron una serie de fallas en la actuación de autoridades, entre ellas retrasos en la búsqueda, negativa para inspeccionar el inmueble donde fue vista por última vez y solicitudes de dinero para avanzar en el caso.

También señalaron que fueron ellos quienes reunieron pruebas clave, como videos de cámaras de seguridad y la ubicación del lugar donde finalmente fue encontrada, ante la falta de acción inmediata por parte de la Fiscalía.

Protestas y presión social para avanzar en el caso

Ante la falta de resultados iniciales, familiares y personas cercanas realizaron bloqueos y movilizaciones en vialidades de la Ciudad de México para exigir avances en la investigación.

Estas acciones, junto con la denuncia pública de posibles actos de corrupción, presionaron a las autoridades para intervenir directamente y revisar el inmueble donde fue localizado el cuerpo.