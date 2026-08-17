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Firmará México acuerdo con EUA para adquirir drones

Por: EFE

16 Agosto 2026, 18:19

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El embajador Ronald Johnson informó sobre una declaración de intención para acceder a tecnología del Ejército estadounidense.

Firmará México acuerdo con EUA para adquirir drones
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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reveló este domingo que ambos países firmaron un acuerdo que permitirá a México adquirir drones y sistemas contra aeronaves no tripuladas, a costos competitivos, para combatir al crimen organizado.

En un mensaje en redes sociales, Johnson publicó que esta semana el secretario del Ejército de aquel país, Daniel Driscoll, y la Secretaría de la Defensa Nacional de México "firmaron una declaración de intención para fortalecer nuestras capacidades estratégicas y operativas mediante la innovación en defensa y nuevas tecnologías".

Esto permitirá a la Defensa de México, para acceder al mercado digital del Ejército de Estados Unidos para adquirir sistemas aéreos no tripulados y sistemas contra aeronaves no tripuladas a costos competitivos". esto menciono el embajador.

Además, dijo que esta tecnología "fortalecerá nuestra capacidad para combatir a los carteles" y hacer frente a los retos de seguridad bilaterales.

En un segundo mensaje, Johnson indicó este domingo que la cooperación bilateral en materia de seguridad, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, envía un mensaje claro a los delincuentes: "serán capturados y rendirán cuentas".

El pasado jueves, el Gobierno de Estados Unidos reanudó por completo sus actividades oficiales en el estado de Michoacán, tras evaluar las condiciones de seguridad y las medidas desplegadas por México, poniendo fin a la suspensión que afectó a los inspectores encargados de certificar las exportaciones de aguacate.

Ese mismo día, Johnson reconoció al Gobierno mexicano, “particularmente a su Gabinete de Seguridad”, por las acciones y la coordinación que hicieron posible la reanudación total, según un comunicado difundido en sus redes sociales.

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