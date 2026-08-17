Firmará México acuerdo con EUA para adquirir drones

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reveló este domingo que ambos países firmaron un acuerdo que permitirá a México adquirir drones y sistemas contra aeronaves no tripuladas, a costos competitivos, para combatir al crimen organizado.
En un mensaje en redes sociales, Johnson publicó que esta semana el secretario del Ejército de aquel país, Daniel Driscoll, y la Secretaría de la Defensa Nacional de México "firmaron una declaración de intención para fortalecer nuestras capacidades estratégicas y operativas mediante la innovación en defensa y nuevas tecnologías".
Our defense cooperation continues to grow stronger. During @SecArmy Driscoll’s visit, the United States and @Defensamx1 signed a Statement of Intent to strengthen our strategic and operational capabilities through defense innovation and new technologies. It will enable… pic.twitter.com/tGuF5uGH2X— Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 16, 2026
Esto permitirá a la Defensa de México, para acceder al mercado digital del Ejército de Estados Unidos para adquirir sistemas aéreos no tripulados y sistemas contra aeronaves no tripuladas a costos competitivos". esto menciono el embajador.
Además, dijo que esta tecnología "fortalecerá nuestra capacidad para combatir a los carteles" y hacer frente a los retos de seguridad bilaterales.
En un segundo mensaje, Johnson indicó este domingo que la cooperación bilateral en materia de seguridad, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, envía un mensaje claro a los delincuentes: "serán capturados y rendirán cuentas".
Our cooperation, driven by @POTUS @realDonaldTrump and President @ClaudiaShein, sends criminals a clear message: you will be caught and held accountable. In just one day, U.S. authorities returned three fugitives wanted in Mexico: a member of the CJNG narco-terrorist… pic.twitter.com/DpRj0jxvsd— Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 16, 2026
El pasado jueves, el Gobierno de Estados Unidos reanudó por completo sus actividades oficiales en el estado de Michoacán, tras evaluar las condiciones de seguridad y las medidas desplegadas por México, poniendo fin a la suspensión que afectó a los inspectores encargados de certificar las exportaciones de aguacate.
Ese mismo día, Johnson reconoció al Gobierno mexicano, “particularmente a su Gabinete de Seguridad”, por las acciones y la coordinación que hicieron posible la reanudación total, según un comunicado difundido en sus redes sociales.