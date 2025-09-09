Fingen secuestro a niñas en Aguascalientes; piden perdón

Los cinco jóvenes involucrados fueron identificados derivado de las investigaciones de la Fiscalía General, con la tecnología del C5i

Dos menores de edad se llevaron un gran susto cuando pensaron que pretendían secuestrarlas mientras platicaban en la banqueta a altas horas de la noche en Aguascalientes.

Las imágenes de un vehículo que se frena intempestivamente frente a ellas con la finalidad de que pensaran que intentarían subirlas a la fuerza a la unidad, provocaron que las menores salieran corriendo mientras gritaban.

Las imágenes captadas el 31 de agosto en el fraccionamiento Ojocaliente III se viralizaron para alertar a la población, sin embargo, el caso dio un giro inesperado: se trató de una mala broma.

Tras la publicación hecha, se inició una carpeta de investigación y las acciones necesarias para identificar el automóvil, así como a sus tripulantes, con el apoyo de la unidad de análisis del C5i.

Bastaron unas horas, para que el personal de la Agencia de Investigación Criminal, obtuvieran los datos necesarios que los llevaran a la identificación de Noé Alejandro, de 18 años, David, Santiago Jesús y Yair Alexander, todos ellos de la misma edad, y Rodrigo, de 17.

Con esta información los involucrados fueron llevados, acompañados de sus padres, ante el Agente del Ministerio Público, ante quien declararon que todo se trató de una broma y no solo eso, sino que ya lo habían hecho en tres ocasiones más, ya que les parecía muy gracioso ver a la gente que se asustaba y corría para escapar de ellos.

Asimismo, reconocieron que uno de ellos realizaba las grabaciones de sus acciones, videos que compartían entre ellos para seguirse divirtiendo con lo que habían hecho.

Por lo que se pusieron de acuerdo para posteriormente buscar a más gente para continuar con estas actividades, sin considerar que esto generaría que serían llevados ante el Agente del Ministerio Público.

Al conocer los padres lo que habían hecho, acordaron la grabación de un video para disculparse; aunado a ello, serán acreedores a una sanción administrativa por disturbio en la vía pública.