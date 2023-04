Filtran presunta carta de despedida del ex rector de la UAG

En el mensaje, Padilla expuso los motivos para tomar su decisión, en donde menciona la persecución que comenzó a vivir por parte de autoridades federales.

Por: Azael Escalante

Abril 13, 2023, 17:26

El pasado 2 de abril, el ex rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Raúl Padilla López, se quitó la vida en el interior de su vivienda en la colonia Vallarta Poniente.

Hace unas horas se filtró desde la Fiscalía del Estado, una supuesta carta que escribió el presidente de la Feria Internacional del Libro (FIL), antes de suicidarse.

En su mensaje, Padilla explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión, mencionando que había sido objeto de persecución por parte de autoridades federales, pero afirmó que esa no fue la única razón para su actuar.





“A todos mis seres queridos, amigos y universitarios. Les pido una disculpa por tomar esta decisión en una coyuntura difícil. Soy considerado enemigo por las máximas autoridades federal y estatal que están dispuestas a perpetrar cualquier patraña con tal de destruir a ‘sus enemigos’. Más no es por ello que tomo la decisión. He pasado por iguales o peores circunstancias y las he enfrentado con entereza”

“Sucede que tengo mes y medio que que me cercioré que padezco Alzheimer y/o perdida severa de memoria. Es cada vez más recurrente y en momentos tengo lapsos de hasta 10 minutos. (sic) de pérdida de memoria. Cada vez me cuesta más trabajo disimularlo. Lo que sigue sé que es terrible, más asociado al estrés”.

“Ya no soy útil como en otras coyunturas. Sirvo más llendome (sic). Perdón, perdón, perdón!”. Concluyó el mensaje del ex rector universitario.

Raúl Padilla lamentaba en el manuscrito su padecimiento, y presuntamente prefirió quitarse la vida para no sufrir la degeneración del Alzheimer.

Hermenegildo Olguín, escritor y editor de La Casa del Mago, difundió en sus redes sociales un documento el jueves pasado, el cual le fue enviado el miércoles, y solicitó a las autoridades que confirmen su autenticidad.