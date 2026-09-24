Fijan nueva fecha de audiencia para Ernesto Ruffo: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló este miércoles que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, contará con una nueva audiencia para revisar su medida cautelar.

De acuerdo con la dependencia, la respuesta de la jueza segunda de distrito menciona que deberán emitir una nueva resolución.

"Se resolvió un amparo en que la Jueza Segunda de Distrito en el Estado de México otorgó una suspensión definitiva contra la resolución del Juez de Control que le negó el cambio de medida cautelar, ordenándole emitir una nueva resolución".

Con relación a las versiones periodísticas que señalan que una autoridad judicial en el Estado de México, concedió una suspensión a Ernesto “N”, para que continúe su proceso judicial en prisión domiciliaria, la #FGR hace las siguientes precisiones:



Se resolvió un amparo en que… — FGR México (@FGRMexico) September 23, 2026

Por lo que revelaron que será el próximo viernes 25 de septiembre que se llevará a cabo una audiencia para revisar la medida cautelar del exmandatario estatal.

¿Cuáles son las acusaciones de la FGR contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo?

La Fiscalía General de la República señaló al exgobernador de Baja California como presunto líder de una red dedicada al contrabando de hidrocarburos, conocido como “huachicol fiscal”. De acuerdo con la investigación, el grupo habría introducido combustible procedente de refinerías de Texas mediante transporte ferroviario, con un posible daño a la Hacienda Pública superior a $4,000 millones de pesos

Esta acusación sostiene que la red utilizaba empresas para declarar ante las autoridades cantidades menores de combustible o productos distintos a los que realmente ingresaban al país, con el presunto objetivo de evadir impuestos y controles aduaneros.

Este caso está relacionado con Ingemar, empresa de la que Ruffo es accionista y que se dedica a actividades de importación, almacenamiento, logística y distribución de combustibles.

Ruffo fue detenido el 16 de julio en el municipio de Ensenada y posteriormente enfrentó una audiencia por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Su defensa ha rechazado los señalamientos y sostiene que no existen elementos suficientes para acreditar su participación.