FGR termina investigación del accidente del Tren Interoceánico

Las autoridades descartaron fallas en las vías y señalaron a los operadores por homicidio culposo; más de 140 víctimas ya recibieron reparación del daño

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer las conclusiones de la investigación del siniestro ferroviario ocurrido en la línea Z del Tren Interoceánico, tras asegurar que se agotaron todas las líneas de indagatoria para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

La institución expresó su solidaridad con las víctimas y las familias afectadas, al tiempo que reiteró su compromiso de garantizar el acceso a la justicia, la reparación del daño y evitar la impunidad.

De acuerdo con la Fiscalía, tras la integración de cuatro carpetas de investigación, se logró acreditar la comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho.

La dependencia informó que el caso fue llevado ante un juez, lo que permitió obtener órdenes de aprehensión y cateo, así como la vinculación a proceso de los implicados durante la audiencia inicial.

Descartan fallas en la infraestructura ferroviaria

En cuanto al delito de ataques a las vías generales de comunicación, la FGR señaló que fue descartado tras los dictámenes periciales en materia de ingeniería, arquitectura y seguridad industrial.

Las inspecciones confirmaron que la vía, durmientes, fijaciones y balasto en el punto del siniestro cumplen con la normativa vigente, al igual que las condiciones de locomotoras y vagones.

La Fiscalía también descartó delitos relacionados con el uso ilícito de atribuciones y el ejercicio indebido del servicio público, luego de analizar información proporcionada por la empresa ferroviaria y revisar auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Anticorrupción.

En total, se evaluaron 41 contratos públicos sin que se detectaran observaciones de carácter penal.

Avanza reparación del daño a víctimas

Como parte del proceso, las víctimas optaron por mecanismos de justicia alternativa, lo que permitió la firma de acuerdos reparatorios con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Hasta el momento, 145 personas —114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes— han recibido la reparación integral del daño, lo que conlleva la extinción de la acción penal en estos casos.

La FGR destacó que estos mecanismos permiten una solución más ágil y menos desgastante para las víctimas, garantizando compensaciones por las afectaciones sufridas.

Por último, la Fiscalía subrayó que cumplió con sus funciones constitucionales al esclarecer los hechos, proteger a las víctimas y evitar la impunidad.

Asimismo, informó que el informe conclusivo de la investigación ya puede ser consultado por la ciudadanía a través de su página oficial.