FGR solicita ficha roja para prófuga por feminicidio de exreina

Las indagatorias señalan que la presunta agresora habría disparado contra la exreina de belleza tras una discusión, frente a su propio hijo.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Interpol la emisión de una ficha roja contra Erika María “N”, señalada por el feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores, ocurrido en la Ciudad de México.

La mujer permanece prófuga desde el 15 de abril, fecha en la que presuntamente asesinó a su nuera dentro de un departamento en la zona de Polanco, donde también se encontraban el esposo de la víctima y su bebé.

¿Por qué Interpol busca a Erika María?

La ficha roja solicitada por la FGR permitirá que autoridades de distintos países colaboren en la localización y detención de Erika María “N”, quien es considerada la principal sospechosa del crimen.

Este mecanismo internacional se utiliza cuando una persona es buscada fuera del país, lo que amplía el alcance de la investigación más allá del territorio nacional.

Así ocurrió el feminicidio de Carolina Flores

De acuerdo con las investigaciones, el asesinato ocurrió dentro del domicilio familiar en Polanco, donde la víctima vivía con su esposo y su hijo de ocho meses.

Las indagatorias señalan que la presunta agresora habría disparado contra la exreina de belleza tras una discusión, frente a su propio hijo.

“Me hizo enojar; tú eres mío”, habría dicho la mujer antes del ataque, según versiones recabadas en la investigación.

Prófuga desde el día del crimen

Tras el ataque, Erika María “N” logró escapar del lugar y desde entonces no ha sido localizada por las autoridades, lo que llevó a escalar el caso a nivel internacional.

El feminicidio ocurrió el 15 de abril y desde entonces se mantiene activa la búsqueda para dar con su paradero, mientras continúan las investigaciones del caso.